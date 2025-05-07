Bu memuriyetlerde 35 yaş sınırı! Kanun teklifi Meclis'ten geçti

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemelere gidiliyor. Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak. Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'daki düzenlemeyle, uyuşmazlık mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'daki değişiklikle, vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde, nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.

Teklifle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun'da da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin atama şartları düzenlenecek. Kurul üyelerinin Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekecek.

TRT'YE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'ndaki düzenlemeyle, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak. Aynı kanundaki değişiklikle, TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek.

Yönetim Kurulu, mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi, yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilecek veya devralabilecek. Kurumun ve payına bakılmaksızın Kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koşullar gözetilmek suretiyle, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınarak, yönetmelikle düzenlenecek.

Kurumun, kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenecek. Kurum personeli Genel Müdür onayı ile TRT'ye ait şirketler ile ortak olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu başkanı ve/veya üyesi olarak görevlendirilebilecek. 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesi hariç diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, bu kişilere ödenecek ücret, görevlendirildikleri şirketin yönetim kurulunca belirlenecek. Söz konusu personelin kadroları ve pozisyonları ile ilişkileri devam edecek, personel bu kadroya ilişkin haklarını almayı sürdürecek.

TRT PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI

Teklife göre, Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu göz önünde bulundurularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki emsallerini geçmemek şartı ile, Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca tespit edilecek.

Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde yükselme gibi hususlar Yönetim Kurulunca düzenlenecek. Bu personelin ünvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatı, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Borçlar Kanunu hükümleri gereğince de özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılabilecek. Özel hukuk hükümlerine tabi personel yönetici kadrolarında görevlendirilebilecek. Genel Müdürlük personelinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak ve bunlar hakkında soruşturma izni Genel Müdür tarafından verilecek. TRT'de görevli kadrolu veya özel hukuk hükümlerine tabi personele, yılda dört aylık ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek. TRT'nin, istihdam fazlası personel olarak nakle tabi tutulan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir göreve atanan personeli, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarını almaya devam edecek.

KAMUDAKİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMINA DAİR USUL VE ESASLAR

Teklifle, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun'da, Milli Savunma Bakanı'na verilmiş olan yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemler için Başkan'a ait olacak. Başkanlık personeli için Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen Kişi Güvenlik Belgesi aranmayacak. Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kamu İhale Kurumu'nda görev yapacak üyelerin, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek.

Teklifle, 375 sayılı KHK'deki düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmesiyle veya iş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Buna göre, Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere söz konusu kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ya da iş mevzuatına tabi olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında Devlet Memurları Kanunu'ndaki hükümler kıyasen uygulanacak. Ancak uzman yardımcılarından verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı ünvanını kaybedecek ve kurumlarında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanacak. Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, sınavları, nitelikleri, yetiştirilmeleri ve çalışma usul ve esasları ile istihdamlarına ilişkin diğer hususlar kurumlarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. İş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcılarına ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülecek.

375 sayılı KHK'de yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilecek. Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerçekleştirilen düzenlemeler sonucu kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumun veya birimin görevleri ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre diğer kurum veya birimlere verilen personelin devir işlemleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları ile yeni atandıkları kadro veya pozisyonlardaki mali ve özlük haklarına ilişkin hususlar düzenleniyor. 375 sayılı KHK'de yer alan belirli kadro ve pozisyonlarda görev yapanların görevden alınması halinde idari uzman kadrosuna atanması düzenleniyor. Buna göre, "İş Kurumu İl Müdürü" ibaresi "Türkiye İş Kurumu'nda il müdürü" şeklinde değiştiriliyor. 24 Kasım 2023 itibarıyla Türkiye İş Kurumu'nda il müdürü kadrosunda bulunanlar hakkında, görevlerinin sona ermesi veya görevden alınmaları halinde 375 sayılı KHK'nin geçici 45'inci maddesindeki özlük haklarına ilişkin hükümler uygulanacak.