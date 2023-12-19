Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye yattı mı? Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak?

19 Aralık 2023 11:20 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:23

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman verilecek? Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyeyi de içeren kanun teklifinin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor. Çalışan emeklilerin aklındaki soru 5 bin lira ne zaman verilecek? İşte detaylar…

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRA İKRAMİYE YATTI MI?

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye henüz yatmadı. TBMM Genel Kurulu, 25 Aralık'ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam edecek. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin lira ödemesini içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması hedefleniyor.

KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasıyla, önceki günlerde yalnızca çalışmayan emeklilere verilen 5 bin lira ikramiyenin, çalışan emeklilere de ödeneceği duyurmuştu. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Genel Kurulu'nun bütçe görüşmelerini tamamlamasının ardından çalışmalara ara vermeden devam etmesi bekleniyor. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, milyonlarca çalışan emeklinin beklediği 5 bin lira ikramiye ödemesini içeren kanun teklifi, yılbaşından önce yasalaşması amacıyla hızla ilerliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandıktan sonra, çalışmalara ara verilmeden devam edilecek. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta sona ereceği Genel Kurul'da, ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

86 maddeden oluşan teklifin 43 maddesi daha önce kabul edildi. Genel Kurul, kalan maddeleri ele alacak ve bu kapsamda çalışan emeklilere yapılacak 5 bin lira ödemesine ilişkin düzenlemeyi içeren teklifin yasalaşması planlanıyor.