Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!

10 Aralık 2023 19:45 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 21:54

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekim ayında çalışmayan milyonlarca emeklinin elini rahatlaracak bir ikramiye müjdesinde bulunmuş, aynı ikramiye oranından çalışan emeklinin de yararlanacağı açıklanmıştı.

Milyonların beklediği emekli ikramiyesinde ödeme tarihleri de netleşti.

Çalışmayan emekliler Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 5 bin liralık ikramiye müjdesi ile rahat bir nefes alırken, bir defaya mahsus verilen ikramiyeden çalışan emekliler muaf tutulmuştu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu ikramiyeden çalışan emeklilerin de istifade edeceğini açıklayınca gözler yeniden 5 liralık ikramiyenin ödeneceği tarihe çevrildi.

TORBA YASAYA EKLENDİ

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek 86 maddelik torba yasaya eklenirken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uygulamaya geçirilecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRALIK İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin liralık ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Ödemeler ise kasım ayının ilk iki haftasında emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çalışan emekliler için de düzenlemenin hafta içinde tamamlanması durumunda, emekli ikramiyesi ödemeleri, maaşlarla beraber hesaplara yatabilir.

YILBAŞINI BULABİLİR

2024 yılı bütçe görüşmeleri takvimine göre, 11 Aralık’ta bütçenin tümü üzerine başlayacak görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda 24 Aralık pazar günü tamamlanacak. Bu kapsamda torba teklifin kalan bölümlerinin görüşülmesi için genel kurulun toplanacağı en erken tarih, 26 Aralık Salı günü olarak görülüyor.

Teklif, genel kurulda görüşüldükten sonra kanunlaşacak, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp, Resmî Gazete’de yayımlanacak. Ancak süre azlığı sebebiyle ikramiyelerin yeni yılda hesaplara yatırılması ihtimali de bulunuyor.

Ancak görüşmeler bu hafta içinde tamamlanırsa ikramiler emekli maaşları ile birlikte ödenebilir. Bu durumda ikramiyelerde tahsis numarasına göre ödenmeye başlanır.

4A-SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ



• Tahsis numarası son rakamı 9 olan ayın 17'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi alıyor.

Eğer çalışan emekliye ikramiye ödemesinin emekli maaşlarıyla beraber ödenmesi kararı çıkarsa, SSK'lar bu tarihlerde ödeme alacak.

4B-BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşı ödemesi alıyor.



Eğer çalışan emekliye ikramiye ödemesinin emekli maaşlarıyla beraber ödenmesi kararı çıkarsa, Bağ-Kur'lular bu tarihlerde ödeme alacak. Diğer formüle göre ise düzenlemenin yıl sonuna doğru Meclis'ten geçmesi durumunda ödemeler 15 Ocak 2024'ten önceki hafta yapılacak.