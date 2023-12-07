Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek

7 Aralık 2023 04:27 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 04:27

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - AK Parti kurmayları torba teklifin kanunlaşmasının, 11 Aralık’ta başlayacak bütçe görüşmeleri sebebiyle aralık sonuna sarkabileceğini söyledi. Muhalefetin itirazlarından dolayı 86 maddelik teklifin tamamının bütçe öncesinde görüşülme ihtimalinin zayıf olduğu kaydediliyor. Bu durumda, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de yeni yıla sarkabileceğine dikkat çekildi.

Bu arada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, bugüne kadar 10,4 milyon emekliye yaklaşık 44,5 milyar liralık ikramiye ödendiğini, çalışan emeklilere verilecek ikramiye ile birlikte toplam maliyetin 67,5 milyar lira olacağını söyledi. Muş “Daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması hâlinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir” dedi.

EN ERKEN TARİH 26 ARALIK

2024 yılı bütçe görüşmeleri takvimine göre, 11 Aralık’ta bütçenin tümü üzerine başlayacak görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda 24 Aralık pazar günü tamamlanacak. Bu kapsamda torba teklifin kalan bölümlerinin görüşülmesi için genel kurulun toplanacağı en erken tarih, 26 Aralık Salı günü olarak görülüyor.

Teklif, genel kurulda görüşüldükten sonra kanunlaşacak, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp, Resmî Gazete’de yayımlanacak. Ancak süre azlığı sebebiyle ikramiyelerin yeni yılda hesaplara yatırılması ihtimali de bulunuyor. AK Parti’nin, Kanun’un bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis’ten geçmesi için muhalefet ile yeni bir uzlaşma arayacağı belirtiliyor.