CHP lideri Özel'den Rize'de çay talebi: 25 liraya çıkarılsın

CHP lideri Özgür Özel seçim öncesinde dikkat çeken bir talepte bulundu. Özel geçen yıl 11 lira olarak ilan edilen çay fiyatının bu yıl yüzde 100'ün üstünde bir artışla 25 TL'ye çıkarılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçim öncesi Rize'de çay fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Özel, çay fiyatının 25 TL olmasını istedi.

31 Mart Yerel Seçimler öncesi Doğu Karadeniz’deki ikinci durağı Rize'de konuşan Özel, Pazar Meydanı'nda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, Rize merkez ve ilçelerde partisindeki belediye başkan adaylarına oy istedi.

ÇAY FİYATI TEKLİFİ

Yaş çay fiyatının bu yıl en az 25 lira olması gerektiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

“Milletvekillerimiz bir araya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin çay kanunu teklifini hazırladılar. Bizim teklifimiz öyle yabancı şirketlerin yüzünü değil, çay üreticilerinin yüzünü güldürecek bir teklif oldu. Biz çayın bir taban fiyatı olsun diyoruz. ÇAYKUR’un ilan ettiği fiyatın altında çay almanın cezası olsun.

Çay üreticisinin emeğini çalmaya çalışanlar cezasını hem Allah’tan hem devletten bulsun. Taban fiyat için de ne diyoruz, geçen sene açıklanan 11 lira ve 30 kuruşluk prim bir mana ifade etmiyor.

Yüzde 120 enflasyonun olduğu yerde benzin ve mazot fiyatları her şeye iğneden ipliğe zam gelmesine sebebiyet veriyor. Geçen mayıs ayında mazot 4 liradan 19 liraya çıktığında çok pahalı diyorduk.

O dönemde mazotu enflasyonu düşüreceğiz, hayatı ucuzlatacağız deniyordu ama ne oldu, benzin ve mazot 43 lira oldu bu şartlar altında 11 lira 33 kuruş olan çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. Bunun altındaki bir fiyatı asla kabul etmiyoruz."