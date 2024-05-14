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ÇAYKUR 1.072 işçi alıyor, kura çekimi başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÇAYKUR 1.072 işçi alıyor, kura çekimi başladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 1.072 mevsimlik işçi alıyor. Noter huzurunda kura çekimi başladı.

Doğu Karadeniz'de çay hasat mevsimi başlamasıyla Türkiye'nin en büyük çay üreticisi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kura ile 1.072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Rize'de noter huzurunda kura çekimi başladı.

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 eksper, 55 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere toplam bin 72 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Bunların 760’nın Rize için, 200’ünün Trabzon, 97’sinin Artvin ve 15’inin Giresun için alınacağı belirtildi. Alınacak 70 çay eksperi için yeterli başvuru yapılmadığından kura dışı tutulunca bin 2 mevsimlik işçi için noter kurasına geçildi.

ÇAYKUR 1.072 işçi alıyor! Kura çekimi başladı - 1. Resim

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Rize 4. Noteri Taner Ulutürk tarafından gerçekleşen kura çekilişinin olduğu salona vatandaşlar alınmadı. Kura çekilişini ÇAYKUR yetkilileri, sendika ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları salondan izleyebildi. Vatandaşlar ise kura çekilişini canlı yayınlar aracılığı ile ÇAYKUR’un sosyal medya platformlarından takip edebiliyor.

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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