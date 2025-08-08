Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Citi'den sürpriz petrol tahmini! Benzin ve motorine büyük indirimler yolda

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

ABD merkezli yatırım bankası Citi'den petrol fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Dev bankanın tahmininin gerçekleşmesi durumunda benzin ve motorine büyük indirimler gelebilir. 

Brent petrol varil fiyatı son 1 haftada 72 dolardan 66 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası son olarak 7 Ağustos tarihinde motorine 1 lira 77 kuruş indirim gelmişti. Milyonlar akaryakıt fiyatlarındaki değişimi yakından takip ederken, ABD merkezli banka Citi'den dikkat çeken bir tahmin geldi. 

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ 

Piyasalardaki yumuşama eğilimine dikkat çeken Citi, brent petrolün yıl sonuna kadar 60 doların altına inebileceğini öngördü. 

Banka, jeopolitik görüşmelerin yavaş ilerlemesi ve Rus arzı üzerindeki orta düzeyli etkiye rağmen, Hindistan'ın alımlarını azaltmasıyla Çin'in daha fazla indirimli Rus ham petrolünü absorbe ettiğini kaydetti. Ayrıca, ABD'nin küresel petrol fiyatlarını kontrol altında tutma endişeleri nedeniyle yaptırım uygulama iştahının sınırlı kalabileceği belirtildi.

Citi, fiyatlar için potansiyel bir düşüş senaryosunun, hızlı ve kapsamlı bir anlaşma yapılması durumunda gerçekleşebileceğini ifade etti.

8 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,5052,0726,51
İstanbul Anadolu51,3551,9525,88
Ankara52,2152,9526,40
İzmir52,5353,2926,33
Tay satışı ve koşulardan yarım milyar liralık beklenti
