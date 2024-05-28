Yaz, Türk Lirasına geliyor! Dolar 32,00 TL’nin altını gördü

Dolarda son dakika! 28 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? Bankalar arası piyasada gece 31,95 TL’ye kadar gerileyen dolar, sabah tekrar 32,20 TL’de dengelendi. Döviz bürolarında ise alış fiyatı bu sabah 31,92 TL’den devam ediyor. Yabancı sermaye girişinde ivmelenme ve içeride döviz hesaplarında hızlı çözülme, kurlar üzerindeki baskıyı artırıyor. TCMB, dolarda alım yönünde devreye girerek fiyatları dengeliyor. Yaz boyunca doların düşük kalacağı bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye ekonomisinde rasyonel politikalarla birlikte ülke risk priminde gerileme, yabancı sermaye girişinde artış, rezervlerde yükseliş ve içerideki döviz hesaplarında çözülme şeklinde seyreden dengelenme süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Ülke risk primi (CDS) 262’ye gerileyerek son 4,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Yerel seçimlerin ardından TL cinsi yatırım enstrümanları, tahviller ve hisse senedi piyasalarına sadece yabancı sermaye girişi 25 milyar dolara yaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; beklentilerin de ötesinde bir yabancı girişi ile karşılaştıklarını söyledi.

TL’YE GEÇİŞ GİTTİKÇE HIZLANIYOR

Bu arada döviz tevdiat hesaplarında yaşanan çözülme de içeride TL’nin güçlenmesine sebep oluyor. Yerel seçimlerin ardından DTH ve KKM’den toplam çıkışlar, 15 milyar doları geçti.

Son bir haftada en fazla büyüyen ilk 5 fonun 3’ünün, TL para piyasası fonu olduğu görüldü ve sadece bu 3 fona, 6,5 milyar TL’nin üzerinde para girişi gerçekleşti.

Bu arada merkez bankasının rezervleri de yükselmeye devam ediyor. İki ay önce -74 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, -14 milyar dolar sınırına kadar toparlandı.

28 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bütün bu gelişmelerin etkisiyle birlikte dolarda gerileme de sürüyor. Bankalar arası piyasada dolar, bu gece 31,95 TL’ye kadar düştü. Sabah saatlerinde ise fiyatlar tekrar 32,20 TL’de dengelendi. Döviz bürolarında ise dolar alış tarafında en düşük 31,65 TL’ye geriledi. Sabah saatlerinde ise işlemler Kapalıçarşı’da 31,92-32,08 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

YABANCI YATIRIMCI POZİTİF

Son günlerde gelen güncel yabancı raporları da izlenen politikalara güven duyulduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günlerde HSBC’nin raporunda; Türkiye'ye yönelik yatırımcı hassasiyetinin artık daha olumlu olduğu ve 2024 yılında cari açığının 30 milyar dolara kadar gerileyeceği öngörüldü.

Bank of America da bütçe açığına dair olumlu beklentilerini dile getirerek, tasarruf tedbirlerinin etkisini göstermesi halinde, Türkiye’nin bütçe açığının (GSYİH’e oranının) yüzde 5’in altında olabileceği tahmininde bulundu.

Böylece “ikiz açık” olarak bilinen her iki makro göstergeyle ilgili yabancı yatırımcıların pozitif yaklaşımı, dengelenme sürecinde Türkiye’nin doğru yolda ilerlediğini teyit etti.

SONRAKİ AŞAMALAR PLANLANMALI

Bu yılın yaz ayalarında, turizm kaynaklı girişlerin de etkisiyle “doların zayıf seyredeceği” öngörüleri iyice ağırlık kazanırken, eylül ve sonrasının iyi planlanması gerektiği ifade ediliyor.

Öte yandan enflasyonla mücadelenin sadece yüksek faizle sürdürülmesinin çok fazla uzun sürmemesi ve bütçe üzerinde faiz giderlerinin, bir yıl sonra, milli gelirin %5’ine yaklaşabileceği yönünde uyarılar da artmaya başladı. Ekonomistler; yüksek faiz sonrası aşamaların planlanmasının yapılması gerektiği ve mali disiplin ekseninde yapısal reformların da hızla hayata geçirilmesinin önem kazandığını belirtiyor.