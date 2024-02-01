Dolar, FED kararına nasıl tepki veriyor? İşte kurda son durum

1 Şubat dolar fiyatı, ABD Merkez Bankasının faiz kararının ardından 30,3650 seviyelerinden güne başladı. FED Başkanı Powell’ın, mart ayı için ‘indirim’ ihtimalini düşürmesi doları bir miktar güçlü tuttu. Ancak politika oranında zirve noktanın (büyük olasılıkla) yüzde 5,50 olarak teyit edilmesi, ABD tahvil faizlerinde bir miktar gerilemeye sebep oldu. Analistler “ABD’de TÜFE’nin yüzde 2’lik hedefe doğru gerilemesini destekleyecek her ekonomik veri, faiz indirimi için FED’in elini güçlendirecek. İçeride ise TCMB’nin sıkı para politikası, KKM’den çıkış süreci ve dış ticaret gelişmeleri, dolar üzerinde öncelikle belirleyici olmayı sürdürebilir” görüşünü dile getiriyor.

Türkiye Gazetesi / ÖZEL: ABD Merkez Bankasının (FED) “beklentilere paralel” şekilde yılın ilk faiz kararını açıklamasının ardından, 1 Şubat dolar fiyatı, yatay eğilimini sürdürmeye devam ediyor. FED’in faizleri %5,25-%5,50 seviyesinde sabit tutması ve bu bölgenin faizde artık (büyük olasılıkla) zirve nokta olduğunu ilan etmesiyle birlikte, dolar, gece yarısı işlemlerinde 30,3235 TL seviyesine kadar geriledi. Ardından gelen tepki ile 30,3800 seviyesini test eden dolar, 1 Şubat sabahına 30,3650 seviyelerinden başladı.

DOLAR ENDEKSİNDE (DXY) SON GÖRÜNÜM

FED Başkanı Powell’ın “mart ayına kadar faiz indirimine başlamak için yeterli ve güvenilir veri setine ulaşmamız zor” açıklamasının ardından, dolar endeksi (DXY) de özellikle son iki haftadır bulunduğu seviyelerde konumunu korudu. Önce 102,95 desteğine kadar çekilen DXY, Başkan Powell’ın açıklamalarının ardından tekrar yükselişe geçti ve 103,40 üzerinde denge bulmaya çalıştı. Mart sonrası ilk FED kararının 1 Mayıs gibi uzak bir tarihte açıklanacak olması, dolar endeksinde kısa vadeli kalıcı gerilemenin önüne geçti. Dolar endeksi kasım ayının ortalarından itibaren 104,50 seviyesinin altında bulunuyor ve bu görünüm, küresel anlamda dolar endeksinde de “durgunluğa” işaret ediyor.

TAHVİL FAİZLERİNDE GERİLEME

Geçen hafta 4,40 seviyesinin üzerini test eden ABD 2 yıllık tahvil faizleri FED’in kararının ardından 4,18 bölgesine kadar geri çekildi. Arından 2 yıllık tahvil faizi 4,25’e yakın denge bulmaya çalıştı. 10 yıllık tahvil faizleri de psikolojik 4,00 seviyesinin altına geriledi. 1 Şubat işlemlerinde ABD 10 yıllık tahvil getirisi 3,94’te bulunuyor. FED öncesinde 4,19 seviyelerine kadar yükseliş yaşanmıştı. Yaşanan bu gevşeme, “faizlerde daha fazla artış olmayacak” beklentisi ile, “yatırımcıların ABD Hazine tahvillerinde bir miktar alım yaptığı” şeklinde yorumlandı.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Analistler, ABD Merkez Bankasının kararının ardından “veri bağımlı” sürecin devam edeceğini belirterek, “FED’in özellikle vurguladığı enflasyon hedefi yüzde 2… Son açıklanan aralık ayına dair TÜFE rakamı ise yüzde 3,4 seviyesinde bulunuyor. Üstelik aralık ayında beklentiler bir miktar aşılarak görünümde hafif bozulma meydana gelmişti. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte TÜFE’yi yüzde 2 hedefine doğru yaklaştıracak her ekonomik veri, FED’in de mart sonrası ilk toplantıda faiz indirimi için elini güçlendirebilir” görüşünü dile getiriyor.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ana senaryoda küresel olarak dolar endeksinde güçlü görünümü destekleyen bir tablonun bulunmadığına dikkat çeken analistler; Dolar/TL tarafında TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu korumasının Türk lirasına destek olduğunu, ancak içeride dış ticaret açığı ve Kur Korumalı Mevduat sürecinden çıkış süreci sebebiyle döviz talebinin şekillendiğini, dolardaki harekelerin de bu çerçevede devam ettiğini belirtiyor.

1 ŞUBAT EKONOMİK TAKVİM

Bugün küresel piyasalarda dolar, Euro ve sterlin parite fiyatlarına kısa vadede etki edebilecek üç önemli veri bekleniyor.

1-Euro Bölgesi Ocak Ayı Tüketici Fiyat Endeksi - Öncü Veri (Beklenti: %2,7, %Önceki: 2,9)

2-İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: %5,25, Önceki: 5,25)

3-ABD Ocak Ayı Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi (Beklenti: 50,3, Önceki: 47,9)

Bu veriler arasında özellikle ABD PMI endeksi, küresel dolar fiyatlamaları üzerinde daha etkili olma potansiyeline sahip. Beklentileri aşacak bir veri, ABD ekonomisinde “güçlü görünüm” sinyali verebilir ve bu anlamda FED tarafından da dikkatle takip edilecek.

Öte yandan dün açıklanan ABD Özel Sektör İstihdam verisi, beklentilerin altında kaldı. Ocak ayında 145 bin kişilik artış beklenirken, gerçekleşen istihdam yükselişi 107 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın sadece 30 bininin imalat sektöründe gerçekleşmesi dikkat çekti.