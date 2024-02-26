Dolar ve altın sakinleşti! Borsa kritik seviyeye takıldı

Piyasalarda son dakika! Dolar ve altın haftanın ilk işlem gününde rekor denemesi yaptıktan sonra sakinleşti. 26 Şubat’ta dolar fiyatı en yüksek 31,28 TL’yi gördü; ardından 31,12’den günü tamamlıyor. Gram altın da 2035 TL’yi test edip, 2027 TL’ye kadar çekildi. Borsa, günlerdir aşamadığı 9400 direncini bugün de geçemedi. Analistler, “TCMB, piyasada fazla likiditeyi çekmeye devam ediyor. TL’de sıkılaşma oldukça da döviz ve altın sakinleşiyor. Borsa da bundan etkileniyor. Endekste, 9300’ün altına gerilemelerde dikkatli olunmalı” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalar haftanın ilk işlem gününü sakin bir görünümle tamamlıyor. Sabah ilk işlemlerde serbest piyasada dolar 31,28 TL ile zirve yapsa da daha sonra fiyatlar sakinleşerek önceki kapanış seviyelerine doğru geri çekildi. Dolar, TSİ 18:15 sıralarında serbest piyasada 31,12 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro fiyatı da 26 Şubat akşam işlemlerinde 33,78 TL’den fiyatlanıyor. Serbest piyasada gram altın gün içinde 2035 TL seviyesini görse de, günü 2027 TL seviyelerinden tamamlıyor. Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi ise günü yüzde 0,43 düşüşle 9334’ten tamamladı.

ENDEKSTE BU SEVİYELERE DİKKAT!

Borsanın 9400 seviyesine takıldığını aktaran Ekonomist Nuri Sevgen, “Kalıcı olarak bu seviye aşılamıyor. Ancak aşağı salınmalarda da sürekli yükselen dipler dikkat çekiyor. Bu, şu anlama gelebilir. 9400 kırılırsa, bir anda 9600-9700’ler görülebilir. Fakat ‘yükselemeyen borsa düşer’ diye bir tabir de var. Burada şu önerilebilir; 9300’ün altına doğru gerçekleşecek düşüşlerde dikkatli olunmalı. Ancak 9400 aşılırsa da kısa vadeli trade amaçlı pozisyonlar düşünülebilir” görüşünü dile getirdi.

MEVDUAT FAİZLERİ NE OLACAK?

Merkez Bankasının, piyasadan cuma günü 100 milyar TL üzerinde bir likidite daha çektiğini söyleyen Sevgen, “Bunun sonucunda da faiz oranı yüzde 46,50’ye yükselmiş durumda. Londra’daki swap faizlerinde de benzer görünüm var. Doğal olarak bunlar TL’nin değerini artırıcı etki yapabilir. Ancak bunun sürdürülebilir olmasının bazı şartları var. Hazirandan sonra FED’in faiz indirimlerinin başlaması, Türkiye’nin gri listeden çıkması ve piyasanın da rasyonel politikalara duyduğu güvenin bozulmaması çok önemli” diye konuştu.

BORSA DAHA FAZLA YÜKSELİR Mİ?

Kurların enflasyondan daha az, kontrollü bir şekilde yükseleceği ve faizlerin de yüksek seyredeceği bir ortamda borsanın da çok fazla yükselemeyeceğini aktaran Sevgen, “Bir defa yüksek faizle borsada kredili işlemler azalır. Enflasyon gerileyecekse, enflasyonist ortamdan korunma gerekçesiyle borsaya girme tezi de çökmeye başlayabilir. Hatta mevduat da alternatif olabilir. Bu durumda borsada çok agresif hareketler görmeyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.