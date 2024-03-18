Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte ilk rakamlar

Dolarda son dakika! 18 Mart dolar fiyatı yeni haftaya yüzde 0,55 primle 32,30 TL’den başladı. Rezervlerde gerileme, yüksek seyreden enflasyon ve seçim sonrası belirsizlik kaynaklı döviz talebi öne çıkarken; TCMB tarafından da TL’yi güçlü kılacak tedbirler devam ediyor. Son dönemde özellikle yabancı kurumlar politika faizinde yeni artışlar öngörürken, bu anlamda 21 Mart’ta gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı ve karar metni, piyasaların odak noktasında olacak.



TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, merkez bankalarının kararlarının damga vuracağı hareketli bir haftaya başlıyor. 20 Mart Çarşamba günü ABD Merkez Bankası ve 21 Mart Perşembe günü TCMB’den gelecek faiz kararları odak noktasında olacak. İki merkez bankasından da faiz değişikliği beklenmezken; yapılacak açıklamalarda ve karar metinlerinde, FED tarafında “faiz indirimin zamanlaması” ve TCMB tarafında “enflasyonla mücadele” konusunda atılacak adımlara dair mesajlar aranacak.

18 MART DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL

Seçimlere iki hafta kala içeride döviz talebi ve buna yönelik tedbirler izlenirken; dolar yeni haftaya 32,30 TL seviyelerinden başladı. Euro ise ilk işlemlerde 35,20’den fiyatlanıyor. Rakamlar, cuma kapanışına göre ortalama yüzde 0,55 yükselişe işaret ediyor. TCMB tarafında ise mevduat ve kredi faizlerini yükseltme ve kredi talebini kısma yönünde ek tedbirler artıyor. Son olarak hafta sonu kredi kartı nakit avansa ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları yüzde 5’e yükseltilmişti.

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİLERİ

Bu arada son dönemde yabancı kurumların; rezervlerdeki gerileme ve yüksek seyreden enflasyonu gerekçe göstererek, TCMB’den ek faiz artışına dair raporları dikkat çekiyor. Bu kapsamda daha önce Deutsche Bank martta 500 baz puan, JP Morgan nisanda 500 baz puan, BOFA nisanda 300-500 baz puan artış beklentisini paylaşırken; son olarak Goldman Sachs da martta 250 baz puan yükseliş öngörüsünü paylaştı. Morgan Stanley ise bu yıl bir faiz indirimi beklemediğini açıklamıştı.

FITCH’İN NOT ARTIŞININ ARDINDAN…

Enflasyon oranlarının yüksek seyrettiğini ve bu görünümün daha sıkı para politikasını istediğini aktaran Ekonomist Kadirhan Öztürk, “Fitch, not artışını gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, TCMB’nin 250 baz puanlık iki faiz artışına daha gidebileceğini öngördü. Not artırımının ardından bu mesajın gelmesi dikkat çekici. Çünkü ücret zamları ve ardından gelen diğer zamlar hızlı gerçekleşti. Şimdi bir tur daha faiz artışı olabilir mi, piyasa şu anda buraya odaklanmaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.

TCMB MARTTA FAİZ ARTIRIR MI?

Türkiye’de para arzının yüksekliğinden kaynaklanan bir enflasyonun yaşandığını söyleyen Ekonomist Nuri Sevgen, “TCMB yüzde 36 enflasyon hedefinde kararlı ise paranın maliyetini artırarak, ona ulaşmayı zorlaştırabilir. Faiz arttığı için kredi kullanmak maliyetli hale gelir ve insanlar tüketim yerine tasarrufa yönelir. TCMB zaten likiditeyi kısarak, son dönemde piyasada 200-250 baz puana yakın faiz artışını sağladı. Dolayısıyla ‘21 Mart’ta TCMB faiz artıracak’ söylemine katılmıyorum” görüşünü dile getirdi.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR BEKLENTİLERİ

Döviz mevduatlarının önceki hafta 5,7 milyar $ artışla 181 milyar $’a ulaştığını hatırlatan Ekonomist Sadık Mazanoğlu, “Geçen yıl yaşananlar sebebiyle bu yıl da seçim sonrası yükseliş beklentisi var. Halbuki politika faizi %8,5’ten %45’e yükselmiş. 1-3 ay arası mevduat faizleri %33,9’dan %53,3’a çıkmış. Brüt rezervler 98,5 milyar $’dan 130,9 milyar $’a gelmiş. Cari açık 60,1 milyar $’dan 37,5 milyar $’a gerilemiş. Dolayısıyla dövizde sert artıştan ziyade kontrollü yükselişin devamı daha güçlü ihtimal” dedi.