Dolarda kritik viraj! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Dolarda son dakika! 25 Nisan dolar fiyat kaç TL? Seçimlerin ardından neredeyse yerinde sayan dolarda bugünkü işlemler 32,58 TL’den yatay görünümle başlıyor. TCMB nisan ayı faiz kararı bugün belli olacak. Faizlerin %50’de sabit tutulacağı öngörülüyor. TL mevduatta aylık getiri %4,50-%5,00 bandına yükselirken; değerli TL vurgusunun devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz kurlarında yerel seçimlerin ardından yatay seyir devam ederken, gözler TCMB’nin bugünkü faiz kararına çevrildi. Mart toplantısında sürpriz şekilde 500 baz puanlık artışa giden Merkez Bankası; politika faizini yüzde 50’ye çıkarmış, +3 puan da koridor marjı tanımlamıştı. Bu süreçte TL mevduat getirisi aylık bazda %4,50-%5,00 bandında kadar yükseldi. Dolar, son bir aylık süreçte neredeyse primsiz kalırken; 25 Nisan dolar fiyatı 32,58 TL seviyelerinden yeni güne başlangıç yaptı.

TCMB BUGÜN FAİZ ARTIRIR MI?

Merkez Bankasından bugün bir faiz artışı beklemediğini belirten Prof. Dr. Selva Demiralp, “Şu anda iki hedef rezerv biriktirmek ve enflasyonu düşürmek. Ancak TCMB’nin rezerv biriktirmek için döviz alımına yönelmesi; piyasada TL likidite bolluğu oluşturuyor ve kurlarla birlikte enflasyonu da yükseltme riskini beraberinde getirebiliyor. Burada TCMB’nin; enflasyondaki gerilemenin, kurlardaki artıştan daha fazla gerçekleşmesi şeklinde bir denge kurmaya çalıştığını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİ

Bugün “kredi genişlemesini azaltmak” ve “mevduat faizlerini yüksek tutmak” gibi birbiriyle çelişen iki politikanın bir arada sürdürülmeye çalışıldığını belirten Prof. Dr. Selva Demiralp, “Krediler azalacaksa, bankaların daha fazla mevduat ihtiyacı olmuyor. Dolayısıyla mevduat faizini de daha fazla artırma isteği oluşmuyor. Burada da bir denge gerekiyor. Şu anda hane halkının yüksek enflasyon beklentisi devam ediyor. Dolayısıyla tüketim eğiliminde de kuvvetli bir gerileme yaşanmıyor” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL VERİLER SOĞUMAYA İŞARET EDİYOR

Prof. Dr. Cem Çakmaklı da şu anda ekonominin gidişine dair eldeki son makro verilerin geriden geldiğini ve seçim öncesi döneme ait olduğunu hatırlatarak, “O dönemde gözlemlenen ekonomideki ısınma şu anda geçerli değil. Nisan ile birlikte güncel verilerde bir soğuma yaşandığını düşünüyorum. Dolayısıyla TCMB’nin de faizleri sabit bırakacağını öngörüyorum” değerlendirmesinde bulundu.