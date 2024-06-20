Dövizde hareketlilik başlayacak mı? Dolarda kimse bunu beklemiyordu

Dolarda son dakika! 20 Haziran dolar fiyatı 32,55 TL’den kısa haftaya başlıyor. Haziran ayında doların 32,50’nin üzerinde konumlanmaya çalıştığı görülüyor. “Carry Trade” olarak bilinen kısa vadeli sermaye giriş-çıkışlarının kurlar üzerinde “sınırlı” volatiliteye sebep olduğu belirtiliyor. Bu arada dolarda yaz aylarında “kontrollü” yükselişe izin verilebileceği yönünde yabancı banka raporları gelmeye başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar uzun süren Kurban Bayramı tatilinin ardından iki gün sürecek kısa haftaya başlıyor. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü banka şubeleri açılıyor. Aynı tarihlerde Borsa İstanbul’da da işlemler yapılacak.

Piyasalar tatildeyken döviz kurlarında dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Pazartesi ve salı günü bankalar arası piyasada dolar 32,90 TL’yi test etti. Bu seviyeler son iki ayın en yüksek noktalarına da işaret etti.

Geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faizde atacağımız adımlarla, enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız” şeklindeki açıklamaları öne çıkmıştı.

20 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Dolar bankalar arası piyasada mart ortalarından mayıs sonuna kadar birkaç ihlal hariç 32,50 TL’nin altında konumlanmıştı. Ancak haziran ayında 32,50’nin üzeri daha sık görülmeye başlandı. Son bir haftalık süreçte ise 32,50 TL üzerinde konumlanma çabası görülüyor. “Carry Trade” olarak bilinen kısa vadeli sermaye giriş-çıkışlarının kurlar üzerinde “sınırlı” volatiliteye sebep olduğu belirtiliyor.

20 Haziran dolar fiyatı 32,55 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,00-32,40 TL gibi daha geniş bir alım-satım marjıyla devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN DOLAR BEKLENTİSİ

Dolara dair yıl sonu beklentileri artık ağırlıklı olarak 40,00 TL’nin altında oluşmaya başladı. Bu hafta İngiliz banka Barclays tarafından yayımlanan raporda ise TCMB’nin yıl boyunca faizleri sabit tutabileceği ancak aylık enflasyon serilerinin yüzde 1’li seviyelere gelmesi halinde indirimlerin söz konusu olabileceği belirtildi. Raporda, yaz aylarında TL’de kontrollü/sınırlı değer kaybına izin verilebileceği de öne sürüldü.

TÜKETİCİ GÜVENİ AÇIKLANACAK

Bugün haziran ayı Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Geçen ay söz konusu endeks 80,50 seviyesinde gelmişti. Ancak iç taleple birlikte enflasyonist baskıları da ölçmeye yarayan “dayanıklı tüketim malı alımına” yönelik alt endeks ise 95,60 olarak gelmiş ve 100 seviyesine yakın seyretmişti.

BÜTÇE AÇIĞI BELLİ OLACAK

Öte yandan bugün mayıs ayına dair Hazine nakit dengesi ve bütçe verileri açıklanacak. Geçen ay 235 milyar TL “fazla” verilmişti. 2024 genelinde OVP beklentilerine göre 2 trilyon 650 milyar TL’lik bütçe açığı tahmin ediliyor. Ancak geçen yılki depremin ardından daha yüksek harcamaların 2023 yılında kalması ve bu yıl tasarruf tedbirlerinin devreye girmesinin etkileriyle birlikte, bütçe açığının da bu tahmin altında gerçekleşebileceği belirtiliyor.