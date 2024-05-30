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Bilet satış devine büyük şok! 500 milyondan fazla kişinin verileri çalındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bilet satış devine büyük şok! 500 milyondan fazla kişinin verileri çalındı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hackerların hedefi olan Ticketmaster'ın, yaklaşık 560 milyon kullanıcının verilerini çaldırdığı iddia edildi.

Amerikan bilet satış ve dağıtım şirketi Ticketmaster, iddialara göre 'ShinyHunters' adlı hacker grubunun hedefi oldu.

Avustralya'da yayın yapan CyberDaily internet sitesindeki habere göre; yaklaşık 560 milyon kullanıcının verileri hacker grubu tarafından ele geçirildi.

500 BİN DOLAR TALEP ETTİLER

Grubun, kullanıcılara ait 'isim, adres, e-posta, telefon ve kredi kartı numarası' bilgilerinin de aralarında olduğu veriler için 500 bin dolar talep ettiği belirtildi.

ABC'ye konuşan Avustralya İçişleri Bakanlığından bir yetkili, olayın anlaşılması için Ticketmaster'la iletişim halinde olunduğunu söyledi.

Ticketmaster'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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