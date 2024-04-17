Düşen borsada hangi hisseler alınır? Uzman isim 4 sektöre dikkat çekiyor

BİST100 endeksi dün %1,36 değer kaybederek 9548’e düştü. Zirve seviyeden gerileme %3,15’i buldu. 9400 desteğinin korunması halinde endeksin tekrar yükselişe geçebileceğini belirten Ekonomist Sadık Mazanoğlu; havacılık, perakende, gıda ve bankacılık gibi sektör hisselerinde seçici olmak kaydıyla orta ve uzun vadeli pozisyon alınabileceğini aktarıyor. Ortadoğu’da haber akışı ve FED’e dair beklentilerin de izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bayram öncesinde hızla yükselerek yeni rekor seviyeleri test eden Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, bu hafta kâr satışlarına maruz kalıyor. Pazartesinin ardından dünkü işlemlerde de gerileyen BİST100 endeksi, 9548’den kapanış gerçekleştirdi.

Geçen hafta son rekorunu 9849 ile yenileyen BİST100, böylece zirve seviyeden de %3,15 geri geldi. Dünkü işlemlerde Kocaer Çelik (%10), CW Enerji (%4,09) ve Türk Traktör (%1,90) en çok yükselen hisseler olurken; TÜPRAŞ, Turkcell, ASELSAN, Emlak Konut GYO ve Vestel hisseleri, en fazla para girişi gerçekleşen hisseler olarak öne çıktı.

BORSADA HEDEF VE BEKLENTİ

Rasyonel ekonomi politikalarının devam ettiğini ve Türkiye’nin CDS risk priminde herhangi bir yükseliş yaşanmadığını belirten Ekonomist Sadık Mazanoğlu, “Dolayısıyla borsada yaşanan bu gerilemelerin alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli destek noktamız, 9400 seviyesi. Bu seviye korunduğu müddetçe endeksin tekrar 9800’e yöneldiğini ve hatta burayı aştığını görebiliriz. Ortadoğu’daki gerilimden en çok Havacılık sektörü etkilendi. Ancak yaklaşan yaz sezonu öncesinde beklentiler pozitif. Dolayısıyla bu sektör hisseleri portföylere katılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

BU SEKTÖRLERE DİKKAT!

Perakende sektöründe de fırsat olabileceğini aktaran Mazanoğlu, “Enflasyonist fiyatlamanın hâlâ bir miktar devam ediyor olması, burada perakendeyi öne çıkarıyor. Otomotiv sektöründe, yükselen kredi faizlerinin bir etkisi görülebilir. Gıda hisseleri önümüzdeki dönemde olumlu seyredebilir. Bankacılık sektör endeksi 16 Nisan işlemlerinde yüzde 4 civarında geri geldi. Ancak son dönemde bu hisselerde yaşanan ciddi yükselişi dikkate alırsak, bu yaşananlar kâr realizasyonu. Dolayısıyla bankalar önümüzdeki süreçte yabancıların ilgi odağında olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

YABANCILAR HİSSE SATTI

Borsa için en önemli risklerin Ortadoğu’daki gelişmeler ve FED’in faiz indirimine dair beklentilerin ötelenmesi olduğuna dikkat çeken analistler; her iki cepheden gelebilecek haber akışlarının da dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu arada dünkü işlemlerde Bank Of America ve yabancı işlemlerine aracılık eden Yatırım Finansman’ın toplamda 2 milyar 945 milyon TL’lik satış yapması da dikkatlerden kaçmadı.