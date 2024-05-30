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Ekonomik güven endeksi 98,2'ye geriledi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomik güven endeksi 98,2&#039;ye geriledi 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre geçen ay 99,0'da bulunan endeks bu ay 98,2'ye geriledi.

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 99,0 iken, Mayıs ayında %0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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