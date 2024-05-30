Ekonomik güven endeksi 98,2'ye geriledi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2024 10:55 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 10:57 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre geçen ay 99,0'da bulunan endeks bu ay 98,2'ye geriledi.