ELDER, COP31 öncesinde artan elektrik talebi ve şebeke dönüşümü için 2035’e kadar en az 50 milyar dolarlık yatırım gerektiğini öngörürken, akıllı sayaç dönüşümünde tüketicilerden ek ücret alınmayacağını açıkladı.

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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde elektrik dağıtım şebekelerinin dönüşümü için 2035’e kadar en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini söyledi.

Erdoğan, bu yatırımların yeşil finansman mekanizmalarıyla desteklenmesini gündeme taşıyacaklarını belirtti.

Bakanlığın 2035 yılında nihai enerji tüketimi içinde elektriğin payının yüzde 35’e yükseltilmesi hedefi ortaya koyduğunu, aynı dönemde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41 artış beklendiğini ifade eden Erdoğan, dağıtım sektörünün yıllık yatırımlarının 4 milyar doların üzerine çıkacağını kaydetti.

ELDER Genel Sekreteri Erdoğan: Elektrikte 2035’e kadar 50 milyar dolar yatırım şart

Özelleştirmeden bu yana sektörde toplam 20 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlatan Erdoğan, elektrik üretim kapasitesinin artmasının yanı sıra üretilen enerjiyi taşıyacak şebeke altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Veri merkezleri, yapay zekâ, elektrikli araçlar ve iklim değişikliğine bağlı soğutma ihtiyacının elektrik talebini artıran başlıca unsurlar olduğunu belirten Erdoğan, yapay zekâda işlem gücünün yanı sıra elektrik altyapısı ve şebeke bağlantısının da belirleyici hâle geldiğini söyledi.

ELDER Genel Sekreteri Erdoğan: Elektrikte 2035’e kadar 50 milyar dolar yatırım şart

Türkiye’de 2035’te 7 ila 10 milyon elektrikli araç bulunmasının öngörüldüğünü aktaran Erdoğan, sektörün gelecek 10 yıllık dönüşümü için “Dağıtım 2.0 Vizyon Belgesi” hazırladıklarını ifade etti. Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında sayaç dönüşümünün 1 Mart 2026’da başladığını hatırlatan Erdoğan, tüketicilerden akıllı sayaç dönüşümü için ayrıca bedel alınmayacağını bildirdi.



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