Elektrikli tırlar için altyapı oluşturuluyor

Cemal Emre Kurt ANKARA- OVP’de ulaştırma ve lojistik sektöründe yeşil ve dijital dönüşüme yönelik kapsamlı adımlar bulunuyor. Programda, elektrikli ağır ticari araçların kullanımını kolaylaştıracak yüksek kapasiteli şarj altyapısı, akıllı ulaşım sistemleri için teknoloji yol haritası ve ulaşımda net sıfır emisyon stratejisi öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla kamyon, tır ve otobüslerin şehirlerarası taşımacılıkta kullanılabilmesi için yüksek kapasiteli şarj istasyonları ulusal planı hazırlanacak.

Böylece yük ve yolcu taşımacılığında elektrikli araçların yaygınlaşmasının önü açılacak.