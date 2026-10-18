Malatya'nın elmasıyla meşhur Doğanşehir ilçesinde 4 çeşit üretilen elmadan bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçeden 2.5 lirayla 10 lira arasında alıcı bulduğunu söyleyen Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, depo sorunu sebebiyle ürünlerin depolanamadığını söyledi.

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Geçtiğimiz yıllarda yaşanan zirai don bu yıl görülmedi ve pek çok ürün topraktan adeta fışkırdı. Ancak depolama imkanlarının yetersizliği, aracıların fırsatçılığı arasında sıkışan üreticiler tarladaki mahsulü ne yapacağını şaşırdı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de durum böyle oldu. Doğanşehir'in yüksek rakımı, temiz su kaynakları ve mikroklima iklimi sebebiyle sert ve tatlı olan elması zayi olma tehlikesi altında.

Sert dokusu sayesinde soğuk hava depolarında uzun süre tazeliğini koruyan; nakliyeye ve uzun süreli muhafazaya oldukça elverişli olan bu elma türü, depolama sorunu yüzünden sudan ucuz denebilecek fiyatlara satılıyor.

Elma dalları kırıyor! 20 bin ton rekolte üreticinin yüzünü güldürmedi

"SOFRALIK ELMA 10 LİRA, MEYVE SUYUNA 2,5 LİRA"

İlçenin Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede "golden", "star", "granny smith" ve "misket" türlerinde üretim yapıldığını ve rekoltenin bu yıl yüksek olduğunu söylüyor.

Aroma ve kalite bakımından oldukça verimli bir sezon geçirildiğini anlatan Tanışık, elma bahçelerindeki durumu şöyle anlatıyor:

"Bugün itibarıyla ilçemizde elma hasadına başladık. Elmalarımızda bu yıl kara leke veya kurt olmadığı için ürünlerimizin kalitesi gayet iyi. Bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte bekliyoruz ancak fiyatlar maalesef düşük seyrediyor. Meyve suyuna giden elma 2,5 liradan, sofralık elma ise 10 liradan alıcı buluyor. İlçemizde soğuk hava deposu yetersizliği nedeniyle ürünlerimizi depolayamıyor, doğrudan pazarlamak zorunda kalıyoruz. Ürünümüzün hak ettiği değeri bulması için Doğanşehir Belediyesi ile iş birliği içinde adımlar atıyoruz."

DOĞANŞEHİR ELMASI TESCİLLENECEK

Ayrıca Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Elma dalları kırıyor! 20 bin ton rekolte üreticinin yüzünü güldürmedi

Doğanşehir elmasının markalaşması ve tanıtımı için yoğun çalışma yürütüldüğünü dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Hasat döneminde üreticilerimizin yanındayız. Doğanşehir elmasının coğrafi işaret tescil belgesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacak tüm evraklarımızı hazırladık, başvurumuzu yapıyoruz. Amacımız, bu kaliteli ve lezzetli ürünümüzü tüm Türkiye'ye hak ettiği şekilde tanıtmaktır. Ayrıca soğuk hava deposu projesinde de Doğanşehir Ziraat Odası ile ortak hareket ediyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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