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Ekonomi

Elma üreticisi dertli: Mahsulümüz hiç parasına gidiyor, halimiz kötü

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Antalya’nın Elmalı ilçesinde elma üreticileri, artan girdi maliyetleri ve düşük satış fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. İşçilik, toplama, buzhane ve kasa giderlerini karşılamakta güçlük çeken üreticiler, elmaları 5 TL'den meyve suyu üretimi için satmaya başladı. Aracıların daha fazla para kazandığını belirten üreticiler, "Mahsulümüz hiç parasına gidiyor. Halimiz kötü" dedi.

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde elma üreticileri, artan maliyetler ve ürünlerini değerinde satamama sorunu nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. İşçilik, toplama, buzhane ve kasa giderlerini karşılamakta zorlanan bazı üreticiler, ağaçlardaki elmaları çırparak topluyor ve meyve suyu üretimi için kilogramı 5 TL'den satışa gönderiyor. Elmanın kalitesine göre tüccarlara 15-20 TL arasında satış yapılabildiğini belirten üreticiler, yüksek üretim giderleri nedeniyle elde ettikleri gelirin masraflarını karşılamadığını ifade ediyor.

Elma üreticisi dertli: Mahsulümüz hiç parasına gidiyor, halimiz kötü
Başlık ResmiElma üreticisi dertli: Mahsulümüz hiç parasına gidiyor, halimiz kötü

"MAHSULÜMÜZ HİÇ PARASINA GİDİYOR"

Elmalı ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde elma üreticiliği yapan Ali Erçin, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Erçin, "Elma üreticisi olarak halimiz ortada. Yaptığımız masrafla, kaldırdığımız mahsulün durumu bu. Benim gözümde, aradaki alıcılar çiftçilerden daha fazla para kazanıyor. Mahsulümüz hiç parasına gidiyor. Halimiz kötü" dedi.

Elma üreticisi dertli: Mahsulümüz hiç parasına gidiyor, halimiz kötü
Başlık ResmiElma üreticisi dertli: Mahsulümüz hiç parasına gidiyor, halimiz kötü

"BU YIL GİBİSİNİ GÖRMEDİK"

Bayralar Mahallesi'nde elma üreticiliği yapan Yusuf Atlı da bu yıl yaşadıkları ekonomik sıkıntıların önceki yıllardan farklı olduğunu belirtti. Artan masraflar karşısında üreticilerin çaresiz kaldığını dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar elmacılık yapıyoruz ama bu yıl gibisini görmedik. Para etmiyor. Masraflar karşısında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an zararına çalışıyoruz. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz."

Üreticileri, artan girdi maliyetleri karşısında ürünlerini değerinde satabilmek ve üretimlerini sürdürebilmek için çözüm beklediklerini ifade etti.

Elma üreticisi dertli: Mahsulümüz hiç parasına gidiyor, halimiz kötü
Başlık ResmiElma üreticisi dertli: Mahsulümüz hiç parasına gidiyor, halimiz kötü
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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