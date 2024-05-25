Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi

Emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Konu hakkında beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini söyledi. Işıkhan ayrıca emeklilere yönelik ayrıcalık, öncelik, indirim gibi yeni uygulamaların devreye alınacağını müjdeledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili önemli mesajlar verdi.

İKRAMİYELER BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA

Işıkhan, 2002'den beri emekliler için devrim niteliğinde adımlar attıklarına işaret ederek, "Emeklilerimiz bizim için çok değerli, kıymetli. Yaklaşık 22 yıllık iktidarımızda emeklilere yönelik çalışmalara tanıklık ettiniz. Son dönemde gündemde tutulan tartışmalar dolayısıyla bu yaptıklarımız görülmeyebiliyor. Emeklileri sadece oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye ve emeklilerimizi sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

SGK'yi sosyal açıdan emeklilere hizmet verecek, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürdüklerine dikkati çeken Işıkhan, "Bu çerçevede emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

3.6 MİLYON EMEKLİNİN KÖK AYLIĞI 10 BİN LİRANIN ALTINDA

Kök aylıklarla ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız." dedi.

EMEKLİLERE YÖNELİK YENİ PROJELER

Emekliler için hazırladıkları projeleri de hayata geçirdiklerine değinen Işıkhan, "Emeklilerimizin lehine olacak projelerde kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan, giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sunacakları bu sosyal imkanlarla vatandaşların emeklilik dönemlerini daha aktif, daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde yaşlanarak sürdürmelerine katkı sağlayacaklarına değinen Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacağız. Online hizmetlerimizi genişleterek, işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Emeklilere özel sosyal tesislerde konaklama, PTTcell gibi indirimleri anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ayrıca yine haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz. Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedefliyoruz. Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu ve benzeri daha pek çok yeniliği, emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçlarıyla ve kurduğumuz platformla, bizzat emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Bu konuda hayata geçireceğimiz protokolleri ve gelişmeleri emekli.gov.tr'de paylaşacağız. Hep birlikte, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir emeklilik dönemi için çalışmaya devam edeceğiz. Temel hedefimiz hem Türk lirasının verimini arttırmak hem de satın alma gücünü yükseltmek çünkü paranızın değeri arttıkça enflasyon düştükçe refah düzeyi yükseliyor. Biz bu çerçevede kalıcı refahı hedefliyoruz."