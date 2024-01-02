Emekli maaşına yüzde 50 zam gelirse ne kadar olur? Emekli maaş zammı enflasyon farklı ile ne kadar oluyor, kaç TL?

2 Ocak 2024 15:29 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 15:32

Emekli maaşına yüzde 50 zam gelirse ne kadar, kaç TL olur? Emekli maaşına yüzde 50 zam geldiği taktirde ne kadar, kaç TL olabileceği araştırılan konular arasında yer alıyordu. İşte emekli maaş zammı enflasyon farkı ve yeni zamlı emekli maaşı hakkında bilgiler…

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 50 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Emekli maaşına yüzde 50 zam gelirse yeni emekli maaşı 3 bin 750 lira artarak 11 bin 250 TL olur.

EMEKLİ MAAŞI 11 BİN 250 TL Mİ OLACAK?

Şu anda 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına en az yüzde 50 zam yapılacağını belirten SGK Uzmanı Özgür Erdursun, maaşların 11 bin 250 TL’ye yükseltileceğini ifade etti.

Özgür Erdursun canlı yayında emekli maşına yapılacak zamla ilgili tahminin şu sözlerle özetledi:

“En düşük emekli maaşı biliyorsunuz 7 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. Bu aylık büyük ihtimal hükümet tarafından asgari ücrete yapılan zam kadar yani yüzde 50 gibi bir zam yapılır. Bu da 11 bin 250 TL’ye çıkar. Bu ücretin altında kalanların aylıkları enflasyon farkıyla beraber 11 bin 250 TL’nin altında kalıyorsa 11 bin 250 Lira almaya devam ederler.”

SON 6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak. Böylelikle son 6 aylık enflasyon oranı da belli olacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2024’te alacak.