Emine Sabancı'dan iş dünyasına çağrı: Gençlere güvenin, mülakata çağırın, staj yaptırın

12 Ocak 2024 09:46 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 09:54

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - 20 yıl önce kurulan Esas Holding’in ‘Esas Sosyal’ diyerek bir iş kolu hâline getirdiği proje, Türkiye’nin 72 ilindeki az bilinen üniversitelerdeki gençlere İngilizce ve diğer yetkinlikler kazandırarak aranan elemanlar hâline getirmeyi amaçlıyor. Esas Holding’in 8 yıl önce başlattığı girişim hakkında bilgi vermek üzere basın buluşması gerçekleştiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, İlk Fırsat, İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları ile gençlerin daha donanımlı, daha öz güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak iş hayatına adım atmasını amaçladıklarını söyledi. 2015 yılında ‘Gençlere Fırsat Geleceğe Yatırım’ diyerek çıktıkları yolda 4 bin kişilik güçlü ve paylaşan bir ekosisteme ulaştıklarını söyleyen Kamışlı “Özel sektörü, sivil toplumu, iş dünyası ve akademisyenleri fırsat eşitliği misyonu etrafında bir araya getiriyor ve harekete geçiyoruz. Böylece sürdürülebilir bir toplumsal fayda sağlıyoruz. Misyonumuza inanan 50 kurumsal destekçi ve 44 STK’yı genç istihdamında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bir araya getirdik” ifadesini kullandı. Programdan yararlanan gençlerle iletişimi hiç koparmadıklarını, kariyerlerinin ilk yıllarında genç profesyoneller olarak mezunların gelişimini desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Kamışlı, bu gençlerden oluşan ‘Mezun Komitesi’ ile de kendilerinin ulaştığı fırsatları diğer gençlere ulaştıran güçlü bir ekip kurduklarını dile getirdi. Kamışlı, toplantının kapanışında ailelere ve iş dünyasına çağrıda bulundu ve “Geleceğimiz olan gençlere fırsat verin. İş mülakatlarına çağırın. Tecrübe istiyoruz, o zaman tecrübe kazandıracağız. Staj yaparak tecrübe kazanmalarına destek olun. Aileler, çocuklarınızı doğru yönlendirin, ‘asgari ücretle çalışacağına ben sana bakarım’ demeyin. Kendisini geliştirmesine destek olun. Ortaokul mezunu büyük, üniversite mezunu gence ‘çalışma’ demesin. Gelin el ele verelim, gençlerin engellerini kaldıralım. Gençlerimiz umudunu yitirmesin. Bu bizim en önemli sorumluluğumuz” ifadesini kullandı.

YATIRIM 1, FAYDA 2,5

Esas Sosyal’in 81 il, 90 üniversite ve 118 farklı bölümden gençleri fırsatlarla buluşturduklarını, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği programa başvuruların çoğunluğunun kız öğrencilerden oluştuğunu, bunun da kadınlar arası fırsat eşitliğine ihtiyacın devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Kamışlı, bir başka amaçlarının da iş dünyasında kadın-erkek eşitliğinin sağlanabildiğini fark ettirmek olduğunu dile getirdi. Esas Sosyal Programlar Direktörü Özlem Akgün Eşmeler ise yapılan araştırmanın, programdaki gençlere yapılan 1 birimlik yatırımın, 2,5 birimlik fayda sağladığını gördüklerini, mentorların da desteğiyle gelişmelerinin devam ettiğini ifade etti.

GENÇLER NE DURUMDA?

- İşsizlik en büyük problem. Gençler ortalama 15 ay iş arıyor. Dahası 10 ay daha arayacağını düşünüyor.

- Gençlerin yarısı öğrencilik yıllarında iş hayatına yönelik eğitime, kulübe, kariyer etkinliğine katılmıyor.

- Yüzde 25’i mezun olsa dahi 15 ay iş görüşmesi yapmamış oluyor.

- Gençler iş hayatında İngilizce dil yetkinliği kazanmanın oyunu değiştiren bir faktör olduğunu düşünüyor.

-10 gençten 9’u işsizlik sebebiyle mutsuz.