En çok ihracat yapan firmaydı! Ünlü marka iflasın eşiğinde, konkordato ilan etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
"En çok ihracat yapan firma" ve "En çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödülleri bulunan Türkiye'nin ünlü şirketi iflasın eşiğine geldi. İçinde bulunduğu darboğaz nedeniyle mahkemenin yolunu tutan zeytinyağı devi, konkordato başvurusu yaptı.

Türkiye'de konkordato ilan eden şirketler kervanına bir yenisi daha katıldı. Ekonomik buhran içinde olan ünlü zeytinyağı markası Olivos, mahkemenin yolunu tuttu. 

EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMA ÖDÜLÜ VAR 

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini kazanan Olivos, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Şirketin, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte başvuruda bulunduğu ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın da sürece dahil olduğu bildirildi.

MAHKEME KONKORDATO KOMİSERİ ATADI 

Mahkeme şirkete şirkete geçici mühlet kararı ve konkordato komiseri atadı. Şirketin mali yapısını inceleyecek olan komiser, alacaklıların haklarıyla ilgili bir rapor hazırlayacak. 

DURUŞMA 6 KASIM'DA 

Konkordato dosyasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak. Mahkeme, başvurunun ardından yedi günlük itiraz süresi tanıyarak, konkordatonun reddedilmesi talebinde bulunanlara başvurma hakkı tanıdı.

