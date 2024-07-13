En düşük emekli maaşına gönderme: Açlık sınırının altında kaldı

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca emekli yapılacak ara zammı bekliyor. Öte yandan en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı merak edilirken, Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen'den "Açlık sınırının dahi altında kaldı" açıklaması geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurlara yapılacak ara zam netlik kazandı. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamma çevrildi

Açıklanan verilere göre memur emeklilerine yüzde 19,31, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24,73 oranında artış yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşına ne yapılacağı halen merak konusu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, en düşük kamu görevlisi emeklisi aylığı 17 bin 585 lira, en düşük memur maaşı ise 36 bin 460 TL olacağının altını çizdiği açıklamasında şunları söyledi:

"Düşük emekli maaşı ile açlık sınırı arasındaki fark giderek açılıyor. TÜİK'in verilerine göre, açlık sınırı 2023 yılı itibarıyla 10 bin lirayı aşmış durumda. Bu, en düşük emekli maaşının dahi açlık sınırının altında kaldığını gösteriyor.

"3600 EK GÖSTERGE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Emeklilerin bu şartlar altında geçim mücadelesi vermesi, onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratıyor.

1'inci Dereceye 3600 Ek Göstergeyi en kısa zamanda hayata geçirilmeli ki; böylece Emekliler Yılı'na yakışır düzenlemeler yapılmış ve sorunlarımızın bir kısmı çözülmüş olur”