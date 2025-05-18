Engelliye iş koçu desteği! Özel ihtiyaçlı bireylerin istihdamına yeni formül 

İlk kez uygulanmaya başlayacak Destekli İstihdam Projesi; Serebral palsili, otizmli ve Down sendromlu bireyler başta olmak üzere bütün zihinsel engelli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını hedefliyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özel ihtiyaçlı bireylerin iş gücü piyasasına daha etkin ve sürdürülebilir şekilde katılımını sağlamak maksadıyla ‘Destekli İstihdam Projesi’ni hayata geçiriyor.

İlgili Haber Beyaz yakalı güneye göçüyor! Uzaktan çalışma sistemi destekliyor

Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu proje, Serebral palsili, otizmli ve Down sendromlu bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin istihdama katılmasını hedefliyor.

Proje, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına uygun şartlarda istihdam edilmesini sağlarken aynı zamanda iş hayatında kalıcılıklarını destekleyecek. Projede her bir engelli bireye doğrudan destek sağlayacak olan “Engelli İş Koçu/Danışmanı” modeli ile bire bir mentörlük esas alınıyor. Her bir iş koçu en fazla 4 engelli bireye destek verecek şekilde görevlendirilecek. 6 ay ile 12 ay arasında istihdam edilecek olan özel ihtiyaçlı bireylerin bu projeyle birlikte iş yerinde uzun vadeli bir uyum ve başarı sağlaması bekleniyor. Bu proje ile İŞKUR hem bireylerin hayat kalitesini artırmayı hem de iş gücü piyasasına yeni katkılar sağlamayı hedefliyor.

İŞVERENE 3 KALEMDE KATKI

Proje başvuruları, Türkiye’de faaliyet gösteren ve projenin uygulanacağı ilde kurulu tüzel kişilikler tarafından yapılabilecek. Bu sayede yerelde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, özel gereksinimli bireylerin istihdamına doğrudan katkı sunabilecek.

Örnek bir hesaplamaya göre, 1 yıllık bir projede 1 engelli birey için toplam destek 816 bin 247 TL’ye ulaşırken, 4 kişi üzerinden yürütülen bir projede bu tutar 3 milyon 264 bin TL’ye kadar ulaşabilecek. Proje süresince iş koçları yalnızca engelli bireylerle değil, onların aileleri ve iş yerindeki çalışma arkadaşlarıyla da iletişim kurarak destek sağlamaktan sorumlu olacak. Engelli bireyin istihdamdan ayrılması durumunda, yerine en geç 3 ay içinde yeni bir kişi alınarak projenin devamı sağlanacak.

Proje çerçevesinde, işverene şu üç farklı başlık altında mali destek sağlanacak:

Danışman desteği

Bu görevdeki kişilere, işverene maliyetinin yüzde 15 fazlası tutarında aylık ödeme yapılacak. 2025 yılı için bu tutar 35 bin 881 TL olarak uygulanacak.

İş yeri düzenleme desteği

Engelli bireylerin çalışacağı iş yerlerinin ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesi için yapılacak harcamaların toplam engelli ücret desteğinin yüzde 25’ini aşmayan kısmı da devlet tarafından karşılanacak.

Engelli ücret desteği

Zihinsel engelli bireylerin ücret giderleri brüt asgari ücret üzerinden desteklenecek. Bu destek SGK’ya bildirilen prim gün sayısına göre hesaplanacak ve aylık 26 bin TL’yi aşacak.