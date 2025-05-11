Beyaz yakalı güneye göçüyor! Uzaktan çalışma sistemi destekliyor

Araştırmalara göre, son bir yılda beyaz yakalı çalışanlar güney şehirlerine yerleşti. Uzaktan çalışan bu grup daha çok Muğla, Balıkesir ve Antalya gibi sahil şehirlerini tercih ederek müstakil hayata geçti. 6,2’lik İstanbul depreminin ardından göç edenlerin sayısında hızlı bir artış görüldü.

NECMİ ÇİCEKCİ - İstanbul’da yaşanan son deprem, şehir hayatına dair endişeleri yeniden alevlendirdi. Özellikle kalabalık, stresli ve riskli metropol hayatından uzaklaşmak isteyen beyaz yakalı çalışanlar, çözümü güney illerine göç etmekte buldu. Yapılan araştırmalar, son bir yıl içinde İstanbul’dan başta Bodrum, Muğla, Balıkesir ve Antalya olmak üzere birçok sahil şehrine ciddi bir göç yaşandığını ortaya koyuyor. Bu göç hareketinin temelinde ise hem doğal afet korkusu hem de pandeminin ardından kalıcı hâle gelen uzaktan çalışma düzeni yatıyor. Birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçti. Bu da göçü destekleyen bir durum…

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TALEP FİYATI ARTIRIYOR

Beyaz yakalı kesim, özellikle doğa ile iç içe, müstakil ve geniş yaşam alanlarına sahip evleri tercih ediyor. Apartmanlardan villa tipi konutlara, küçük bahçeli evlerden ekolojik yapılara kadar birçok seçenek, bu yeni yaşam tarzının temelini oluşturuyor. Uzmanlar, bu göç dalgasının geçici olmadığını ve Türkiye’de çalışma kültüründe kalıcı bir değişimin işaretçisi olduğunu belirtiyor. Yani artık sadece tatil için değil, çalışmak ve yaşamak için de Ege ve Akdeniz sahilleri revaçta. Bu durum, Güney şehirlerindeki emlak piyasasını da hareketlendirmiş durumda. Müstakil hayatın cazibesi artarken, bölgedeki kira ve konut fiyatlarında da gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor.