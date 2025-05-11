Emlak sektörü kazan kaldırdı! Şikâyet sayısı 10 bini aştı

Emlak sektörü temsilcileri yüksek ilan fiyatlarından dolayı birçok işletmenin zor durumda olduğunu belirtiyor. 2020 yılında 200 ilan için 4.500 TL ödenirken, bugün aynı sayıda ilan için 100 bin TL’ye varan ücretler talep edildiği ifade ediliyor. Sektör oyuncuları “Piyasadaki birkaç büyük platformun fiyatları keyfî şekilde belirlemesi, sağlıklı bir rekabet ortamını engelliyor. Ücretler düzenlenmeli ve alternatif platformlar teşvik edilmeli” diyor

NECMİ ÇİCEKCİ - Türkiye emlak sektörü, ilan platformlarındaki yüksek üyelik ve fiyatlardan şikâyetçi… Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumuna yapılan şikâyetlerin sayısının 10 bini aştığı belirtiliyor.

Emlakçılar, başta Sarı Sayfa olmak üzere bütün platformların son yıllarda uyguladığı fahiş zamlar sebebiyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. 2020’de 200 ilan için 4.500 TL ödenirken, bugün aynı sayıda ilan için 100 bin TL’ye yakın ücret talep ediliyor. Bu artış, küçük ve orta ölçekli emlak ofislerini iflasın eşiğine getirirken, sektör temsilcileri durumu “sürdürülemez” olarak nitelendiriyor. Emlakçılar, yetkililerin acil müdahalesini bekliyor. Özellikle ücretlerin düzenlenmesi ve yeni platformların teşvik edilmesi talepleri öne çıkıyor. Aksi hâlde, küçük ölçekli emlak ofislerinin kapanabileceği uyarısı yapılıyor.

REKABETİ ENGELLİYOR

Emlak ilan platformlarındaki fiyat spekülasyonlarının sektörde tekelleşmeye yol açtığı belirtilirken, şu açıklamalar yapılıyor: Piyasadaki birkaç büyük platformun fiyatları keyfî şekilde belirlemesi, sağlıklı bir rekabet ortamını engelliyor. Anadolu’daki işletmeler daha zor durumda. Büyükşehirlerdeki ofisler bu artışları absorbe edebilirken, bizim gibi küçük işletmeler için her ilan verme işlemi bir kâr-zarar hesabına dönüştü. Ayrıca aşırı maliyetler emlakçıları ‘az ama pahalı ilan’ stratejisine zorluyor. Bu da tüketiciye daha az seçenek sunulması anlamına geliyor.

İLAN SİTELERİNİN ELLERİ GÜÇLENDİ

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı gazetemize yaptığı açıklamada “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında sosyal medya platformlarına getirilen sınırlamalar sebebiyle ilan portallerinin elleri daha da kuvvetlendi. Platform kullanım ücretlerine getirmiş oldukları fahiş fiyat artışlarının yanı sıra danışman sayısı sınırlaması, portföy sayısı sınırlaması, ay içinde silinen ya da değiştirilen ilan hakkının kullanılmış kabul edilmesi şeklindeki kota sınırlaması uygulamalarıyla alakalı sektörümüzde önemli şikâyetler bulunmaktadır” dedi.

EMLAKÇI ESNAFI ZOR DURUMDA

Emlak sektöründe yüz binlerce işletmenin faaliyet gösterdiğini ifade eden Mustafa Hakan Özelmacıklı “İlan platformlarında fahiş fiyat artışları esnafımızı oldukça zorlamaktadır. Gerek yeni rakiplere izin verilmemekte, gerekse de her geçen gün işletmeler portallere mahkûm edilmektedir. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından düzenleme yapılarak, ilan portalleriyle ilgili fiyat artışı sınırlaması getirilmesi, kullanıcı şartları kapsamında özel düzenleme yapılması, bu konuda sözleşme şartlarının belirlenmesi gerekmektedir”diye konuştu.