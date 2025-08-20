Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Erdoğan-Nebati görüşmesinin perde arkası: Fırça değil ekonomi görüşmesi

Erdoğan-Nebati görüşmesinin perde arkası: Fırça değil ekonomi görüşmesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan-Nebati görüşmesinin perde arkası: Fırça değil ekonomi görüşmesi
Erdoğan, Nebati, Görüşme, Ekonomi, Mersin, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Hazine ve Maliye Eski Bakanı Nureddin Nebati'yi kabulü spekülasyon konusu yapıldı. CHP medyası, Erdoğan'ın "Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git" uyarısında bulunduğu yazdı. AK Parti kaynakları ise bu iddiayı yalanladı. İşte görüşmenin perde arkası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Ofisi’nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

Muhalefet medyasında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Mersin’den kendisine ulaşan şikayetleri aktardığı, Nebati’ye “Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git” uyarısında bulunduğu iddia edildi.

İDDİALAR YALANLANDI

AK Parti kaynakları ise bu iddiayı yalanladı.Dolmabahçe Ofisi'nde yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı'nın, Nebati'den piyasanın içinde bulunan biri olarak ekonomi, reel sektör ve faiz indirimiyle ilgili görüşlerini aldığı belirtildi.

CumhurbaşkanıErdoğan'ın ayrıca Nebati'den seçim bölgesi olan Mersin'de projeler ve sorunları dinlediği de belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

7.4 milyar dolar değerinde! Mig-21'ler tarih oluyor: 97 yerli üretim savaş uçağı için imzalar atıldıVan'da dev güneş enerjisi santrali yatırımı: Yılda 450 milyon lira tasarruf sağlayacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsada son 1 yılın en yükseği! BİST 100 rekora dayandı - EkonomiBorsada son 1 yılın en yükseği!Van'da dev güneş enerjisi santrali yatırımı: Yılda 450 milyon lira tasarruf sağlayacak! - EkonomiVan'da dev güneş enerjisi santrali yatırımıMemur zammında yeni gelişme! Memur-Sen sabah aldığı karardan vazgeçti: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız - EkonomiMemur-Sen karar değiştirdi!Türkiye'nin en çok vergi veren şirketleri açıklandı! Listenin ilk 3 sırasında bankalar var, işte tam liste - Ekonomiİşte Türkiye'nin en çok vergi veren şirketleri!Pazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanya - EkonomiPazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanyaDolar 50 liraya, euro 60 liraya dayanacak! Danimarkalı bankadan çarpıcı kur tahminleri - EkonomiDanimarkalı bankadan çarpıcı kur tahminleri
Sonraki Haber Yükleniyor...