Erdoğan-Nebati görüşmesinin perde arkası: Fırça değil ekonomi görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Ofisi’nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

Muhalefet medyasında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Mersin’den kendisine ulaşan şikayetleri aktardığı, Nebati’ye “Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git” uyarısında bulunduğu iddia edildi.

İDDİALAR YALANLANDI

AK Parti kaynakları ise bu iddiayı yalanladı.Dolmabahçe Ofisi'nde yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı'nın, Nebati'den piyasanın içinde bulunan biri olarak ekonomi, reel sektör ve faiz indirimiyle ilgili görüşlerini aldığı belirtildi.

CumhurbaşkanıErdoğan'ın ayrıca Nebati'den seçim bölgesi olan Mersin'de projeler ve sorunları dinlediği de belirtildi.