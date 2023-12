ESK'dan kırmızı et fiyatlarına müdahale yolda! Kasaplar tarih verdi, büyük indirim geliyor

30 Aralık 2023 13:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 13:36

Kırmızı et fiyatlarına yıl başı öncesinde üst üste zamlar geldi. İthalata rağmen 2023 yılında en az yüzde 85 oranında zamlanan et fiyatlarına peş peşe gelen üç zam sonrası kıymanın kilosu 440 TL, kuşbaşının kilosu 460 TL, pirzolanın kilosu 680 TL’ye dayandı. Et ve Süt Kurumu ithalatı durdururken Türkiye Kasaplar Federasyonu kırmızı et fiyatlarının düşeceği tarihi açıkladı.

YIL BAŞI VE BAYRAMLARDA FİYATLAR TIRMANIYOR

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2023 yılının sıkıntılı geçtiğini, fiyatlarda zaman zaman anormalliklerin yaşandığını dile getiren Yardımcı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin kırmızı et sektörünü etkilediğin sölyedi. Depremin meydana geldiği 11 ilin de hayvancılık için önemli olduğunu belirten Yardımcı, “Umuyoruz yeni yıl çok daha güzel geçer. Şu anda ülkemizde kırmızı et sıkıntısı yok. Her sene yılbaşında ve Ramazan ayı yaklaşırken bazı spekülatörler, firmalar, etin kendi istekleri yönünde yürümesini istiyorlar. Ama yürümüyor. 10 bin, 20 bin hayvanları var, küçük aile işletmeleri değil. Devletimizin aile işletmelerini ayakta tutması lazım, yoksa büyük firmaların eline kalırız. Bizim ülkemizde 5 bin hayvanı olan çok destek alırken, 70 hayvanı olan az destek alıyor. Aile işletmeleri ülkemizde hızla yok olmaya devam ediyor” diye konuştu.

KÖYDEN ŞEHRE GÖÇ ÖNLENMELİ

Besicilik mesleğinin bırakılması halinde bir daha geriye kolay kolay dönüşün olmadığını dile getiren Yardımcı, gençlerin hayvancılığa teşvik edilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Gençlere damızlık düve verilmesi gerektiğini dile getiren Osman Yardımcı, “Köyden şehre göçlerini önleyelim. İşsizlik gitgide artıyor. İşsizlik artan bir ülkede işçi bulunmaz mı? Şu anda yok. Herkes masa başı kolay iş istiyor” dedi.

ESK 15 GÜN SONRA PİYASAYA MÜDAHALE EDECEK

Son günlerde kırmızı et fiyatlarının alevlendiğini ifade eden Yardımcı, “Geçen hafta fiyatlar yüksekti. Biz yıllardır ithal ete karşıyız. Devletin de mecburen bu piyasanın yangınını söndürmek için müdahale etmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu piyasaya hayvan getirdiği zaman fiyatlar geriye geliyor. Besiciyi de düşünmek lazım. Yılbaşı geldi, Ramazan geliyor. 4 bin, 20 bin, 50 bin hayvanı olanlar pusuda bekliyor. Kiloda 10 lira fazlaya sattığı zaman bir hayvanda 3 bin lira, bin hayvanda 3 milyon yapar. Önemli paralar gelir. Fırsatçılara devletin fırsat vermemesi gerekir. Bu 8-10 kişi kırmızı et piyasasını yönetemez. Et ve Süt Kurumu müdahale edecek. 15 Ocak’tan sonra büyük firmalardan hariç kasap esnafına da bu etten verilecek” diye konuştu.

ET FİYATLARI YÜZDE 10 İNECEK

Sığırların canlı olarak Türkiye’ye gelmesinin önemli olduğuna değinen Yardımcı, “Sakatat altın gibi oldu. Sakatatlar da ülkemizde kalacak. Bu müdahale iyi ama besiciyi de düşünmemiz gerekir. 2024 yılında zamlı değil, zamsız bir sene geçireceğiz. Biz istiyoruz ki fiyatlar dengede dursun. Fazla hayvan gelirse fiyatlar gerileyecek. Ama bunun vatandaşa aksetmesi bir ayı bulur. Şu anda 400-420 lira kıyma, 440-460 kuşbaşı et fiyatı var. Bu fiyatlara 15 gün içinde çıkıldı. Bundan evvel 360-380 arasıydı. Biz bile anlamadık, aniden piyasa alevlendi. Keşke fiyatlar yerinde saysa. Kurum yüklü hayvan alımı yaptı. Yüzde 5 bile fiyat düşse 20 lira yapar. Biz şu anda yüzde 5 ile 10 arasında bir fiyat düşüşü bekliyoruz. Kurum, tüm esnafımıza sahip çıkacak “dedi.