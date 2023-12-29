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    Asgari ücret sonrası fiyatları katladılar! Marketlerde etiket mesaisi, fahiş fiyat oyununa dikkat

    Asgari ücrete yapılacak zammın açıklanmasıyla zincir marketlerde fiyatlar fırladı. Birçok market, hızla fiyat etiketlerini zamlı etiketlerle değiştirdi. Vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşılan etiket görüntülerine isyan etti.

    Asgari ücret sonrası fiyatları katladılar! Marketlerde etiket mesaisi, fahiş fiyat oyununa dikkat
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Marketlerin fiyat politikaları asgari ücret açıklamasından hemen sonra değişti. Daha önce de döviz kurları ve akaryakıt fiyatları bahane edilerek fiyatlar artırılmıştı.

    27 Aralık’ta asgari ücretin duyurulmasının ardından marketlerde etiket değişimi başladı. Bazı marketlerin, asgari ücretin açıklandığı akşam çalışanlarına etiket değiştirme talimatı verdiğinin ortaya çıktı.

    MARKETLERDE YÜZDE 20 İLE 40 ARASINDA ZAM

    Ürün etiketleri incelendiğinde, 27-28-29 Aralık tarihlerinde pek çok ürüne yüzde 20 ile 40 arasında zam geldiği görüldü. Oysa asgari ücret artışı yüzde 10 civarındaydı. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları vatandaşın alım gücünü düşürdü.

    VATANDAŞLAR FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

    Vatandaşlar, asgari ücret artışıyla eş zamanlı olarak yapılan fiyat artışlarını haksız ve adaletsiz buldu. Rekabet Kurulu’nun bazı marketlere ceza kesmesine rağmen fiyatları keyfi olarak değiştiren marketler olduğu belirtildi. Öte yandan, zincir marketlerin önümüzdeki aylarda yeni zamlar yapabileceği endişesi sürüyor.

    BAKAN BOLAT UYARMIŞTI

    Pazartesi günü yaptığı konuşmada bazı kötü niyetli art niyetli stokçu zihniyetler ortaya çıktığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bunlarla mücadele konusunda bazı tedbirler alındı. Cezalar artırıldı, Ticaret Bakanlığı olarak yönetmelik değiştirme şeklinde mücadele ediyoruz" dedi.

    Vatandaşları fahiş fiyat artışlarını bildirmeye davet eden Bolat, "Bakanlık personeli ile yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde sahadayız. Fahiş fiyat yaptığını gördüğümüz sektörlerin üzerine gidiyoruz. İhbar hattımız da var. Sektörleri uyarıyoruz bu zamları geri alın diye. Almadığı zaman üzerine gidiyoruz" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fahiş ZamZamMarketZincir MarketlerAsgari Ücret
    Haberler > Ekonomi > Asgari ücret sonrası fiyatları katladılar! Marketlerde etiket mesaisi, fahiş fiyat oyununa dikkat
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