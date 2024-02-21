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    • Haberler > Ekonomi > Ev sahipleri dikkat! Kira vergisi ödemeyenler tek tek tespit edilecek, 1 Mart'ta başlıyor

    Ev sahipleri dikkat! Kira vergisi ödemeyenler tek tek tespit edilecek, 1 Mart'ta başlıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gelir İdaresi Başkanlığı, GİB, Kira, Konut, Vergi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kira vergisinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 'Dijital Vergi Dairesi' üzerinde yayımladığı 'Kira Bildirim Formu' ile kiracıların beyanlarını toplarken, gözler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek beyanname dönemine çevrildi. Uygulama ile düşük kira bedeli gösteren, yanlış beyanda bulunan veya hiç beyanda bulunmayan ev sahipleri bir bir ortaya çıkacak. Böylece konutlardaki vergi kayıpları asgariye indirilecek.

    Konutlardaki vergi kaybını en aza indirmek için harekete geçildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kiracıların kira beyanlarını toplarken, 1 Mart'ta yürürlüğe girecek beyanname sistemi ile vergi kaçıran ev sahipleri tespit edilecek. Uygulama ile düşük kira bedeli gösteren, yanlış beyanda bulunan veya beyanda bulunmayan ev sahipleri belirlenecek.

    KİRACILARDAN BEYAN TOPLANIYOR

    Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında atılan adımlara kirayla ilgili uygulama da eklendi.

    Bu kapsamda GİB, 'Dijital Vergi Dairesi'nden kiracılara yönelik "Kira Bildirim Formu" yayınladı. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesine abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyor. e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlanabiliyor. Uygulamaya girildiğinde "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz" ifadesi görülüyor.

    Ev sahipleri dikkat! Kira vergisi ödemeyenler tek tek tespit edilecek, 1 Mart'ta başlıyor

    Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırma imkanı oluşacak. Böylece düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılmış olacak. Bu adımın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir işlev görmesi bekleniyor.

    EMLAKÇILAR DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

    Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, GİB'in uygulamasını değerlendirirken, vergi dairesi müdürlüklerindeki personelin uzun süredir sahaya çıkarak kiracı ve ev sahiplerini ziyaret ettiğini ve burada kiralara ilişkin sorular yönelttiğini söyledi.

    Akçam, "'Kiranız ne kadar, geçmiş yıllardan bu yana kiranız ne kadar arttı, kiranızı yatırdığınız IBAN numarası nedir, evi emlak danışmanı ya da ev sahibi aracılığıyla mı tuttunuz?' gibi sorularla vatandaştan bilgi alınıyor. Eğer kendisi veya ilgili kişi yoksa eve ihbarname bırakılıyor. Sorularla aynı zamanda emlakçılar da denetleniyor" dedi.

    Ev sahipleri dikkat! Kira vergisi ödemeyenler tek tek tespit edilecek, 1 Mart'ta başlıyor

    EV SAHİBİ VE KİRACI BEYANI KARŞILAŞTIRILIYOR

    Vatandaşların Dijital Vergi Dairesi üzerinden "Kira Bildirim Formu" alanından da bu soruları cevaplayabilmesine imkan sağlandığına işaret eden Akçam, ev sahiplerinin beyanlarının kiracıların verdiği bilgilerle karşılaştırıldığını dile getirdi. Akçam, bu süreçte bilgilerin tutmaması durumunda cezai müeyyide uygulanacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

    "Her yıl ev sahiplerinin kira beyannamesi verme zorunluluğu var. Düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanların sayısı oldukça fazla. Bunun tespiti için güzel bir çalışma."

    KİRA BEYANNAMESİ VERME SÜRECİ 1 MART'TA BAŞLIYOR

    Akçam, beyanname verme sürecinin yaklaştığını hatırlatarak ev sahiplerine de şu uyarılarda bulundu:

    "Kira beyannameleri, 1 Mart'tan itibaren verilmeye başlanıyor. GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebiliyor. Eğer portal üzerinden sıkıntı yaşanırsa mali müşavirden, muhasebeciden de destek alabilirler. Vatandaş kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra vergisini ödedikten sonra korkulacak bir ortam yok. Kira vergisinde belli istisnai durumlar da var. Yıllık kira geliri 33 bin liradan az olanlar vergiden muaf oluyor. Bunun üzerindeki kira gelirleri vergilendiriliyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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