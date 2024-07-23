Faiz ne zaman düşecek? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade

4 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman gideceği merak konusu. Konuyla ilgili karar metninde dikkat çeken bir ifade yer aldı. Metinde faiz indirimi için enflasyonda düşüş işaret edildi. Ekonomistler ise faiz indirimi için kasım ayını işaret ediyor.

Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Mart ayında 500 baz puanlık faiz artışına giden Merkez, nisan, mayıs ve haziranın ardından temmuzda da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Merkez'in 4 aydır üst üste faizi sabit bırakmasının ardından "Faiz ne zaman düşecek?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Karar metninde konu hakkında dikkat çeken bir ifade yer aldı.

Merkez'in karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

GÖZLER KASIM AYINDA

Böylece faiz indirimi için enflasyonda belirgin bir düşüş bekleneceği bir kez daha vurgulanmış oldu. Ekonomistlere göre Merkez'in kasım ayında faiz indirmesi bekleniyor.