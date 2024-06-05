Faslı devi Türkleştirdi! Eczacıbaşı Kuzey Afrika’yı üretim üssü yaptı

Fas’ta 2022 yılında kurduğu fabrika ile üretim yapmaya başlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, şimdi de Fas’ın en büyük temizlik kâğıtları üreticisi Jeesr Industries’i satın aldı.

Türkiye’de markalı temizlik kâğıtları pazarının lider şirketi olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, uluslararası pazarlardaki büyüme adımlarına bir yenisini ekledi. 2022 yılında kurduğu fabrika ile alanında Fas’ta temizlik kâğıtları üretimine başlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, bölgesel genişleme stratejisi kapsamında Fas’ın lider temizlik kâğıtları üreticisi yerel Jeesr Industries’i satın aldı. Yılda 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Jeesr’in portföyünde Pandoo, Dalaa by Wooly, Sany ve Eversilk markaları yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin gerçekleştirdiği bu satın almanın, bölgesel olarak büyürken yerelleşmenin önemini gösterdiğini vurgulayarak, “Jeesr Industries’i satın almamız Fas ekonomisine olan güçlü inancımızın bir göstergesi. Bölgedeki temizlik kâğıdı işimizin ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Diğer iş kollarımız için de bu bölgedeki yatırım ve satın alma fırsatlarını yakından izlemeye devam ediyoruz” dedi.

Jeesr Industries Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Abdallah Badaa da şunları kaydetti: “Fas ve Afrika’da 20 yılı aşkın süredir hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bebek bezi, kadın ve yetişkin bakım ürünleri ile temizlik kâğıtları kategorilerinde güçlü markalarımızla lider olmaktan gurur duyuyoruz. Kendi ülkesinde temizlik kâğıdı pazarının lideri bir şirket olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas temizlik kâğıtları sektörünün gelişmesine kısa sürede önemli katkılar sağladı. Bu satın almanın farklı ülkelerde sektörlerinde aynı başarıyı sağlamış iki şirket arasında olması mutluluk verici.”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu ise Fas pazarını uluslararası büyüme stratejilerinin kilometre taşlarından biri olarak gördüklerini belirterek, “38 milyonluk nüfusu ve istikrarlı büyüyen ekonomisiyle Fas, Afrika ve Orta Doğu’nun en gelecek vadeden ülkelerinden biri. Fas tüketicisinin yenilikçi ve kaliteli ürünlere yönelik artan talebini, Selpak’ın üç katlı temizlik kâğıdına gösterdiği ilgide çok açık bir şekilde gözlemledik. Şimdi de Fas’ta ikinci bir adım daha atarak marka portföyümüzü genişletiyoruz ve Jeesr’in kâğıt üretimi ile dikey entegre üretime geçiyoruz. Jeesr Industries, Fas pazarında temizlik kâğıtları kategorisinin lider şirketi konumunda. Şirketin temizlik kâğıdı üretim makinesi ve çevrim tesisleri, Faslı tüketicilerin artan tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve mendil talebini karşılamak üzere üretim kapasitemizi daha da genişletmemizi sağlayacak. İki şirketin entegrasyonunu tamamladıktan sonra Fas’a yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.