FED kararı öncesi nefesler kesildi! Altın yatırımcıları için beklenen trend başlıyor

12 Haziran Çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Fed'in faiz kararı öncesi yatırımcılar altında yaşanacak muhtemel gelişmelere odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "ABD enflasyonu büyük bir ihtimalle yüzde 3,1 olarak açıklanır. Fed de faizlerde bir değişikliğe gitmez. Kısa vadede 2280-2340 dolar aralığını takip edeceğiz. Buralar çok kalıcı olmaz yıl sonu 2600 dolar beklentim devam ediyor" diyerek beklentilerini açıkladı.

Haziran ayı ile birlikte altın fiyatlarında düşüşler göze çarptı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için piyasalardaki düşüşü alım için bir fırsat olarak değerlendirdi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Yatırımcılar ise 12 Haziran çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Fed'in faiz kararına kenetlendi. Piyasalarda ons altın 2300 dolar etrafında seyrini sürdürürken, gram altın fiyatı ise 2400 TL'yi gördü. Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'de yarın açıklanacak kararlar öncesi İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

"BİZİM İÇİN BİR SÜRPRİZ DEĞİL"

"Bu hafta kritik. Yarın hem ABD enflasyon verisi var aynı günün akşamında Fed faiz kararı var. Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan bu düşüş bizim için bir sürpriz değildi. Ons altın 2293 dolar seviyesine kadar geriledi.

ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Şuanda 2304 dolar seviyesinde. 2280-2340 dolar aralığını takip edeceğiz. ABD enflasyonu büyük bir ihtimalle yüzde 3,1 olarak açıklanır. Fed de faizlerde bir değişikliğe gitmez.

YIL SONU TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Kısa vadede 2280-2340 dolar aralığını takip edeceğiz. Buralar çok kalıcı olmaz yıl sonu 2600 dolar beklentim devam ediyor."