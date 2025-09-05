FedEx’ten 130 milyon dolarlık yatırım

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Dünyanın en büyük ekspres taşımacılık şirketlerinden FedEx, Türkiye’nin lojistikteki konumunu güçlendirecek İstanbul Havalimanı’ndaki yeni küresel hava aktarma tesisini resmen dün hizmete açtı.

Ağustos 2025’ten bu yana faaliyette olan tesis için 130 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı. Tesis, Türkiye’yi ABD, Avrupa ve Orta Doğu’daki 45 ülkeye haftada 30 FedEx uçuşuyla bağlayacak.

Avrupa’nın en yoğun hava kargo merkezi hâline gelen İstanbul Havalimanı, 2024’te yaklaşık 2 milyon ton kargo işleyerek bir önceki yıla göre yüzde 24’lük artış kaydetti.

"FEDEX İÇİN STRATEJİK BİR HAMLE"

FedEx COO International & Airline CEO’su Richard W. Smith, “İstanbul’daki bu yeni tesis, FedEx için stratejik bir hamledir. Küresel hava ve kara ağlarımızı daha da entegre ederek müşterilerimize dinamik ticaret ortamında ihtiyaç duydukları ölçek ve esnekliği sunuyoruz” dedi.

FedEx Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek de “Küresel ölçekte büyümek isteyen müşterilerimize daha akıllı ve daha verimli lojistik çözümleri sunmak için özel olarak inşa edildi. En ileri teknolojiyi ve otomasyonu entegre ederek, daha akıllı bir lojistik ağı inşa etme taahhüdümüzü ve müşterilerimize üstün hizmet sunma vizyonumuzu güçlendiriyoruz” diye konuştu.

"STRATEJİK ÖNEMİNİN AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ise “FedEx’in İGA İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği bu yatırım, hem küresel lojistik merkezleri arasındaki hızla artan itibarımızın hem de Türkiye’nin uluslararası havacılık alanındaki stratejik öneminin açık bir göstergesidir. Bu önemli adım, küresel kargo ve e-Ticaret operasyonlarında güçlü bir oyuncu olma hedefimizi pekiştirirken, 5 milyon tonun üzerindeki kargo elleçleme kapasitesine ulaşmayı amaçlayan uzun vadeli vizyonumuzu da desteklemektedir” ifadelerini kullandı.