Amazon'a dişli rakip, kargo şirketi FedEx e-ticaret sitesi açıyor

15 Ocak 2024 10:45 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 10:57

FedEx, bu yılın sonlarında "fdx" adında bir e-ticaret platformu açmayı planlıyor. Nakliye ve kargo şirketi, Pazar günü bu yeni planının ayrıntılarını duyurdu. Buna göre, fdx, satıcılara potansiyel müşterilere ulaşmaktan siparişlerin yerine getirilmesi ve iadelere kadar her konuda çözümler sunmayı amaçlayan uçtan uca bir internet alışveriş sitesi olacak.

Bu tanımlama oldukça tanıdık geliyor. Zira dünya çapında Amazon'un, yerel çapta ise Trendyol ve Hepsiburada gibi platformlar da benzer şekilde hizmet sunmakta.

FedEx, alışveriş sitesi fdx'i 2024 sonbaharında kullanıma sunmayı planlıyor.

FDX NASIL KULLANILIR?

Öte yandan, lojistik ve kargo devi FedEx henüz çok fazla ayrıntı paylaşmadı. fdx'in ana şirketin imkanlarından faydalanması bekleniyor. Örneğin, başlangıçtan itibaren fdx'teki satıcılar, FedEx'in sahibi olduğu ShopRunner e-ticaret sitesindeki mevcut müşteri ağına erişebilecek ve müşteriler, ürünlere göz atarken ve sepetlerine ürün eklerken, ödeme yapmadan önce tahmini teslimat sürelerini görebilecek.

Satıcılara tedarik zinciri kararları, optimum nakliye rotalarıyla ilgili karbon emisyonu raporları da sunulacak.

FedEx, fdx'i "türünün ilk örneği" bir platform olarak adlandırıyor ancak bu tanımın abartılı olup olmadığını, gerçekten de benzersiz ve cazip bir şey sunup sunmadığını yakında öğreneceğiz.