Amazon Prime Video'da fazla para ödemeyenlere reklam işkencesi başlıyor

27 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 10:35

Amazon, Prime Video, abonelerine gönderdiği e-postalarda, izledikleri programların reklamlarla kesintiye uğramasını istemiyorlarsa ekstra ödeme yapmaları gerektiğini bildirdi. Şirketin müşterilere gönderdiği bir e-postada, 29 Ocak'tan itibaren hizmetteki film ve yayınlarda "sınırlı reklamlar" göstermeye başlayacağı belirtildi.

Reklam izlemek istemeyenler, Prime aboneliklerine veya bağımsız Prime Video üyeliğine ek olarak ayda 3 dolar daha ödeme yapmak zorunda kalacak.

Şirket, reklamlı yayınların başlayacağını ilk olarak Eylül ayında duyurmuştu. Prime Video'da alınan bu yeni karardan etkilenecek ilk ülkeler ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada olacak. Yani şu anda reklamlı yayın ve programlar bu ülkelerde gösterilecek.

Fransa, İtalya, İspanya, Meksika ve Avustralya'daki Prime Video aboneleri ise, önümüzdeki yılın sonlarına doğru reklamlı ya da reklamsız izleme deneyimi arasında karar vermek zorunda kalacak.

NE KADAR PARA O KADAR İYİ YAYIN

Amazon, Eylül ayında yaptığı açıklamada, "doğrusal TV ve diğer yayın yapan TV sağlayıcılarından anlamlı derecede daha az reklama sahip olmayı" hedeflediğini belirtmişti. "Anlamlı ölçüde daha az" ifadesi oldukça belirsiz olsa da Amerikan Variety dergisine göre, saatte dört dakika reklam, yayın platformlarındaki en düşük reklam süresi olarak göze çarpıyor.

Teknoloji ve e-ticaret devi Amazon, abonelere gönderdiği e-postada bu amacını yineledi. Ayrıca abonelerinden reklamsız izleme için daha fazla ücret alarak "ilgi çekici içeriklere daha uzun süre daha çok yatırım yapma fırsatı vereceğini" belirtti. Yani, ne kadar çok kazanırsa o kadar daha ilgi çekici yapımların izleyiciye ulaştırılacağını açıkladı.

Amazon, açıklamanın yer aldığı web sitesi sayfasında, kiralanan veya satın alınan yayınlarda reklam gösterilmeyeceğini ifade ediyor.

Ayrıca Porto Riko, ABD Virgin Adaları, Guam, Mariana Adaları ve Amerikan Samoa'nın şimdilik uygulamanın dışında tutulduğu belirtildi.

PRIME VIDEO TÜRKİYE'DE REKLAM GÖSTERECEK Mİ?

Amazon Prime Video yeni politikasını Türkiye'de daha ileri bir tarihte uygulamaya koyacak. Prime Video aylık abonelik fiyatı Türkiye’de 39 TL.

Öte yandan, Prime Video aboneliği satın alanlar "Video" hizmetinin yanı sıra "Prime Gaming" hizmetine de erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming'de her ay bazı oyunlar ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.