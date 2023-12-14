GTA tutkunlarını heyecanlandıran haber! Netflix'teki GTA oyunu nasıl oynanır? GTA oyunu kimlere ücretsiz?

14 Aralık 2023 19:56 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 19:56

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dizi ve film platformu olarak başlayan Netflix, şimdi de dünyaca ünlü oyunları ekliyor. Bunlardan en çok merak edilen ise GTA oldu. Dünya çapında en çok oynanan GTA oyununu bünyesine kattıktan sonra bunu duyurdu. Oyun kategorisini açan Netflix, oyun tutkunlarını heyecanlandırdı. Peki bünyesine kattığı GTA oyunu nasıl oynanacak? İşte merak edilenler...

NETFLİX'TEKİ GTA OYUNU NASIL OYNANIR?

GTA, oyun programcısı David Jones ve Mike Dailly, Dan ve Sam Houser kardeşler ile oyun tasarımcısı Zachary Clarke tarafından video youn serisi olarak yapıldı. Mobilde en çok oynanan oyunlardan biri olan GTA Netflix bünyesinde yer aldı. 14 Aralık itibaren oynanabilecek GTA için detaylar verildi. 3 GTA oyununu içeren Grand Theft Auto: The Triology – The Definitive Edition'ı oyun kütüphanesine eklendi. Hem iOS ve hem de Android telefonlara sahip olan kişiler oynayabilir. Netfliz abonesi olanlar direk ulaşım sağlayabilirken oyuna ulaşmak için diğer kişiler ise App Store ve Play Store'daki Netflix üzerindne ulaşabilir.

GTA OYUNUNU KİMLER OYNAYABİLİR?

Netflix aboneliğine sahip herkes ücretsiz oynayabilecek. Oyun içindeki adımlar ise kendi içinde ücretlendirme olacağı düşünülüyor. Netflix abonesi olmayanlar oyuna erişim sağlayamaz. Ayrıca Netflix oyun için ayrı bir ücretlendirme almayacak.