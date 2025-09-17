Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirdi. İşte Fed'in faiz kararı sonrası piyasalardaki son durum...
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek %4,00–%4,25 aralığına çekti. Bu kararın ardından piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi.
DÖVİZ PİYASASI
Dolar/TL kuru 41,28 TL seviyesinden işlem gördü.
Euro/TL kuru ise 49,11 TL seviyesinde gerçekleşti.
ALTIN PİYASASI
Gram altın fiyatı 4.892 TL seviyesinde.
KRİPTO PARA PİYASASI
Bitcoin (BTC) fiyatı 115.955 dolar seviyesine yükseldi.
