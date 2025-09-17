Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!

Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!

Güncelleme:
Fed&#039;in faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirdi. İşte Fed'in faiz kararı sonrası piyasalardaki son durum...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek %4,00–%4,25 aralığına çekti. Bu kararın ardından piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL kuru 41,28 TL seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL kuru ise 49,11 TL seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN PİYASASI

Gram altın fiyatı 4.892 TL seviyesinde.

KRİPTO PARA PİYASASI

Bitcoin (BTC) fiyatı 115.955 dolar seviyesine yükseldi.

