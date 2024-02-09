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    • Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Krediler masaya yatırıldı 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Krediler masaya yatırıldı 
    Finansal İstikrar Komitesi, Mehmet Şimşek, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı. Toplantıda tüketici kredileri masaya yatırıldı. 

    Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.

    Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Finansal İstikrar KomitesiMehmet Şimşek
    Haberler > Ekonomi > Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Krediler masaya yatırıldı 
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