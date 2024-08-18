Fırsatlar ve riskler
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Bingöl yazdı...
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %0,87 değer kaybıyla 9.821 puandan kapandı. Endeks, geçen ayki zirve (11.252) seviyesinin %12,70 gerisine düştü. Böylece XU100, yılın ikinci yarısının başından itibaren, en düşük performans gösteren ülke borsaları arasında yer aldı.
Pozitif hususlara bakıldığında;
-EUR/USD paritesi 1,10’a yükseldi. İhracatçı şirketler, parite kaynaklı ek gelir yazabilir.
-Petrol 80 doların altında yer arıyor. Yakın gelecekte yüksek seviyeler beklenmiyor. İthalatçı Türkiye’nin dengeleri için olumlu.
-FED’in faiz indirimi süreci yaklaşıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere fon akışı için pozitif…
-Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, eylülün ilk haftasındaki not güncellemesi yaklaşıyor. Not artışı bekleniyor.
-Borsa, son ayların en düşük seviyelerinde iken işlem hacmi de düşük. Piyasaya alıcı gelmese de satıcılar da şu anda çok baskın değil.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi