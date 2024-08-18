Fırsatlar ve riskler

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Bingöl yazdı...

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %0,87 değer kaybıyla 9.821 puandan kapandı. Endeks, geçen ayki zirve (11.252) seviyesinin %12,70 gerisine düştü. Böylece XU100, yılın ikinci yarısının başından itibaren, en düşük performans gösteren ülke borsaları arasında yer aldı.

Pozitif hususlara bakıldığında;



-EUR/USD paritesi 1,10’a yükseldi. İhracatçı şirketler, parite kaynaklı ek gelir yazabilir.



-Petrol 80 doların altında yer arıyor. Yakın gelecekte yüksek seviyeler beklenmiyor. İthalatçı Türkiye’nin dengeleri için olumlu.



-FED’in faiz indirimi süreci yaklaşıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere fon akışı için pozitif…



-Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, eylülün ilk haftasındaki not güncellemesi yaklaşıyor. Not artışı bekleniyor.



-Borsa, son ayların en düşük seviyelerinde iken işlem hacmi de düşük. Piyasaya alıcı gelmese de satıcılar da şu anda çok baskın değil.