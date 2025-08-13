Fiyata bakmadan topluyorlar! 1 şirket, 75 milyar dolarlık Bitcoin...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Hafta başında 122 bin doları aşarak tarihî zirvesine yaklaşan ve ardından sınırlı kâr satışlarına maruz kalan Bitcoin, 13 Ağustos 2025 işlemlerinde 119 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Zincir üstü veriler, temmuz boyunca kripto borsa rezervlerinde azalma eğiliminin sürdüğüne işaret etti. Bu veriler, uzun vadeli yatırımcıların birikim yaptığını da gösterdi. Ancak Bitcoin ETF’lerinde son dönemde görülen bazı çıkışlar, fiyatlar üzerinde kısa vadeli baskının sürmesine sebep oldu.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

CoinTR tarafından paylaşılan analizde, teknik göstergelerde bir miktar zayıflama olduğuna dikkat çekilerek; kısa vadede BTC’de 117 bin 200-116 bin dolar aralığının destek ve 119 bin 800-120 bin 500 dolar bandının ise direnç olarak öne çıkabileceği aktarıldı. Haftanın ilk işlem gününde 178,1 milyon dolarlık para girişine karşılık, salı günü işlemlerinde 45,5 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

Bu arada Bitcoin’e kurumsal ilginin artarak devam ettiği de görülüyor. Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, ağustosta 518 Bitcoin daha satın aldı. Böylece şirket toplam BTC rezervini 18 bin 113 adede çıkardı. Şirketin toplam Bitcoin hazinesi 2,15 milyar dolara yaklaştı. Şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 100 bin dolara ulaştı.

STRATEGY, FARKI AÇIYOR

Mevcut durumda Metaplanet, en büyük altıncı Bitcoin sahibi şirket konumunu koruyor. Şirketin, 2025 sonunda 100 bin BTC’ye ulaşmak gibi iddialı hedefleri bulunuyor. ABD’li Strategy ise 628 bin 946 BTC ile zirvede yer alıyor. Bu BTC’ler yaklaşık 75 milyar dolar büyüklüğe sahip. Son olarak Strategy, bu hafta başında 155 yeni BTC daha satın aldığını duyurmuştu.