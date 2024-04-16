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Fiyatı yükseldikçe altın kaçakçılığı da arttı! 800 milyon TL değerinde...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fiyatı yükseldikçe altın kaçakçılığı da arttı! 800 milyon TL değerinde...

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümrük Muhafaza ekipleri yılın ilk üç ayında 8 milyar TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi. Değerli maden yakalamada yüzde 2.600 artış yaşandı. Aynı dönemde 771 milyon liralık altına el kondu. Altın fiyatlarının yükselmesinin kaçakçıların iştahını kabarttığı belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk üç ayında düzenlediği operasyonlarda 8 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi. Ekipler tarafından 20244’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyanın tutarı geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artış gösterdi.

Fiyatı yükseldikçe altın kaçakçılığı da arttı! 800 milyon TL değerinde... - 1. Resim

2023 yılının ilk üç ayında 1 milyar 53 milyon TL tutarında uyuşturucu yakalanırken, 2024 yılının ilk üç ayında 3 milyar 71 milyon TL tutarında uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.

Fiyatı yükseldikçe altın kaçakçılığı da arttı! 800 milyon TL değerinde... - 2. Resim

2024 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2 bin 600’lük artışla 800 milyon TL değerinde değerli maden yakalandı.

Fiyatı yükseldikçe altın kaçakçılığı da arttı! 800 milyon TL değerinde... - 3. Resim

Yakalanan madenlerde en fazla artış yüzde 2 bin 966 artış oranı ve 771 milyon 355 bin 366 TL ile altın, yüzde 3 bin 630 oran ve 18 milyon 927 bin 739 TL toplam değer ile pırlantada görüldü. Gümrük Muhafaza ekiplerinin son olarak Habur Gümrük Kapısı’na gelen bir tıra yönelik düzenlediği operasyonda ise aracın bölmelerine saklanmış 12 adet külçe altın ele geçirildi. Külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi.

Fiyatı yükseldikçe altın kaçakçılığı da arttı! 800 milyon TL değerinde... - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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