Fiyatlar 1 haftanın dibinde! Dolarda tekrar ‘carry trade’ düşüşü

Dolarda son dakika! 2 Temmuz dolar fiyatı 32,65 TL’den güne başlarken; fiyatlarda geçen hafta görülen 33,00 TL zirvesine göre %1 gerileme dikkat çekiyor. TCMB; faiz indirimi beklentilerine, “sıkı politikaya devam” şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine yabancı bankalardan “TL’de alım” yönünde tavsiyeler geldi. Yılın ikinci yarısında da dolara göre “daha değerli TL” beklentileri yükseliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz kurlarında yeni hafta zayıf bir seyirle başladı. Geçen hafta 33,00 TL’yi test eden dolar, son iki işlem gününde düşüş yönünde hareket ediyor. Son haftalarda faiz indirimi beklentilerinin konuşulmasına karşılık olarak, TCMB’nin, geçen hafta “sıkı para politikasına devam” mesajını vermesi TL’ye destek oluyor. Öte yandan piyasada TL likidite fazlalığını çekmek üzere yeni tedbirlerin de devreye alınması, mevduat faizi oranlarında da hızlı düşüşün önüne geçiyor.

2 TEMMUZ DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 2 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,65 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise 32,46-32,61 TL alım ve satım aralığında işlemler devam ediyor. Kurlarda geçen hafta görülen 33,00 TL zirvesine göre, yüzde 1 civarında bir gerileme dikkat çekiyor.

Öte yandan döviz bürolarında 2 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı sabah saatlerinde 32,98 TL’den ve Sterlin satış fiyatı da 41,18 TL’den gerçekleşiyor.

TEKRAR ‘CARRY TRADE’ RÜZGÂRI

TCMB’nin “sıkı politika” vurgusu, TL’nin dolar karşısında değerli kalmaya devam edeceğinin sinyallerini verince; yabancı bankalardan da TL lehine yeni raporlar geldi.

Geçen ay TL lehine pozisyonlarını kapattığını açıklayan ABD’li Citibank; tekrar ‘carry trade’ önerisinde bulundu. TÜFE’de zirvenin geride kaldığını, enflasyonist beklentilerin zayıflamaya başladığını, tersine dolarizasyon sürecinin devam edebileceğini aktaran Citibank analistleri; yaz aylarında daha dengeli bir TL olabileceğini öngördü. Citibank, 6 ay sonra doların 39,50 TL’nin altında kalacağı yönünde forward işlemine girdiğini bildirdi.

20 MİLYAR DOLAR GELMİŞTİ

Faizi düşük para birimini satarak ya da borçlanarak, faizi daha yüksek para biriminde alım yapılması şeklinde tanımlanan “carry trade” işlemleri ile birlikte, Türkiye’ye, yılın ilk yarısında yaklaşık 20 milyar dolarlık dış sermaye girişi gerçekleşti.

Bu süreçte döviz kurlarında oluşan baskıyla birlikte yerlilerin de DTH ve KKM hesaplarında toplamda 30 milyar dolara yaklaşan çözülme yaşandı. TCMB ise toplamda brüt rezervlerini 147 milyar doların da üzerine çıkararak rekor seviyelere taşıdı.

“CARRY TRADE” GETİRİLERİ

Bu arada Türkiye 2024 yılının ilk yarısında en yüksek ‘carry trade’ getirisi sunan ikinci ülke oldu. Ocak, şubat ve mart aylarında sırasıyla %1,54, %0,99 ve %0,52 olan getiriler; nisan, mayıs ve haziran aylarında %3,88, %4,20 ve %0,85 olarak gerçekleşti.

Bu süreçte piyasada oluşan TL likidite bolluğu, zaman zaman gecelik faiz oranlarının, yüzde 50’nin de altına düşmesini beraberinde getirdi. Bu etki, para politikasının aktarım mekanizmasının da tam olarak çalışmasını önleyebiliyor.