Flo Grup, çok markalı perakendecilik ağını genişletiyor

282’si yurt dışında 800’ü aşkın mağazasıyla üç kıtaya 55 milyon ayakkabı satan Flo Grup, çok markalı perakendeciliğiyle Afrika pazarında liderliğe oynuyor. Flo Grup’un CEO’su Yenal Gökyıldırım, bu yıl 49 mağaza açmayı planladıklarını, büyüme hinterlandında ise Mısır, Cezayir ve Arabistan olduğunu söyledi.

In Street, Lumberjack, Nine West ve Reebok gibi çok markalı iş yaklaşımıyla geleneksel perakendecilikten ayrılan FLO Grup, Türkiye’deki iş modelini dünyaya taşıyor. İlk yurt dışı mağazasını 2015’te Kazakistan’da açan grup, bugün 3 kıtada 29 ülkede 800’ü aşkın mağazasıyla yılda 55 milyon ayakkabı satıyor.

Fas’ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Flo Grup CEO’su Yenal Gökyıldırım, globalleşme yolculuklarıyla ilgili “Bugün Avrupa’da 40 ülkede 2.000 noktaya satış yapıyoruz. Fas, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Irak’ta pazar lideriyiz. Yurt dışında toplamda 282 mağazamız bulunuyor. En çok Fas ve Kazakistan’da. Yeni girdiğimiz pazarlarda önce 3-4 mağaza açıyoruz” dedi.

49 MAĞAZA DAHA GELİYOR

Bu yıl yurt dışında 49 mağaza açma hedeflerinden bahseden Gökyıldırım “İlk çeyrekte 10 mağazamızın açılışını tamamladık. Bu yıl da var olduğumuz pazarlarda pazar payımızı artırıp özellikle Mısır, Cezayir ve Arabistan’da büyümeyi planlıyoruz. Yurt dışından elde ettiğimiz geliri total ciromuz içinde yüzde 24 seviyesine getirdik. Orta vadede ise yüzde 50-50’ye getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“MODELİMİZ KOPYALANAMAZ”

Flo Grup’un ürün uzmanlığı iş modelinin kopyalanamaz bir yapı hâline geldiğini söyleyen Gökyıldırım, şunları kaydetti: "Türkiye’de şirketimizi başarıya ulaştıran çok kanallı, çok markalı 360 derece entegre perakendecilik iş modelimizi yurt dışında da uygulayarak global arenada istikrarlı şekilde büyüyoruz. Türkiye, İtalya ve Çin’deki tasarım ofislerimizde ürünlerimizi tasarlıyoruz. Kendi modelhanemizde prototiplerimizi üretiyor ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda yılda 600 bin ekolojik ve fiziksel test yapıyoruz.

Global standartlardaki Şanlıurfa tesisimizde üretim yapıyor, ayrıca ülkemizde 200 tedarikçimizle birlikte çalışıyoruz. Ürün uzmanlığımız, çok kanallı ve çok markalı yapımız bizi dünyada eşine az rastlanır bir şirket hâline getiriyor. Bu yapıyı etkin şekilde yönetmek için de çok ciddi bir teknolojik alt yapı gerekiyor. Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesinin Teknopark’ın da konumlandırdığımız FLO Teknoloji şirketimizle önemli bir açılım yaptık. 200 kişilik teknoloji ekibimiz ile kendi teknolojimizi kendimiz üretiyoruz. Flo Grup olarak, 15 binin üzerinde doğrudan, 70 bin civarında dolaylı istihdam sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl toplam 1,4 milyar TL yatırım yaptık. 2023’te 42,1 milyar TL ciroya ulaştık. 55 milyon çift ayakkabı satış rakamına eriştik. 7 milyonun üzerinde giyim ve yaklaşık 20 milyon aksesuar satışı yaptık. Toplam ürün satış adedimiz 80,5 milyona ulaştı. Online kanallarımızda 380 milyon, mağazalarımızda 290 milyon olmak üzere toplam 670 milyon ziyaretçimizi kanallarımızda ağırladık. Yılın ilk çeyreğini de hedeflerimiz doğrultusunda tamamladığımızı söyleyebilirim."