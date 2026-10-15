Tasfiye sürecindeki fonlarda 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödendi. 40,5 milyar liralık tasfiye işleminin hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Ödemeler kamu bütçesinden değil, fon varlıkları ve sorumlulardan tahsil edilecek.

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Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp kabul edildi. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, komisyonda yaptığı sunumda fon tasfiyelerine ilişkin son durumu paylaştı. 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını aktaran Aksu, 40,5 milyar liralık tasfiye işleminin ise bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında kalan vatandaşlara alacaklarının tamamının ödenebileceğini kaydeden Aksu, mevcut nakdin yetersiz olması durumunda ödemelerin net yatırım tutarı en düşük olan, yani en küçük yatırımcılardan başlanarak gerçekleştirileceğini belirtti. Aksu, yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 350 bin fon pay sahibinin net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Fon kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: Fatura millete değil, sorumlulara ödetilecek

BÜTÇEYE YÜK OLMAYACAK

Düzenlemenin kamu bütçesine yük getirmeyeceğini belirten Aksu, ödemelerin fonların kendi mal varlıkları ile hukuka aykırı işlemlerden sorumlu kişi ve kuruluşlardan tahsil edilecek tutarlardan karşılanacağını ifade ederek, “Fatura aziz milletimize değil, zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir” dedi. Yatırımcıların alacaklarının hesaplanmasında net yatırım tutarının esas alınacağını belirten Aksu, bu tutarın yatırımcının fona fiilen koyduğu para ile fondan çektiği tutarlar üzerinden hesaplanacağını ifade etti. Düzenlemeyle, nihai tasfiye süreci tamamlanmadan yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.

“GÖNÜLLÜ İADE AF ANLAMINA GELMİYOR”

Kabul edilen kanun teklifiyle, gerçeğe aykırı değerler üzerinden olağan dışı kazanç elde ederek fondan çıkan yatırımcılar için isteğe bağlı iade mekanizması da getiriliyor. Buna göre söz konusu kişiler, olağan emsal getiriyi aşan kazançlarını isteğe bağlı iade hesabına aktarabilecek. İsteğe bağlı iadenin af veya cezasızlık anlamına gelmediğini belirten Aksu, bu yola başvuranların cezai ve hukuki sorumluluklarının ortadan kalkmayacağını ifade etti.

“EKONOMİNİN ÇÖKTÜĞÜ İDDİASI ÜLKEYE İHANET”

Bazı sahtekârların suistimalleri sebebiyle sermaye piyasalarında sınırlı alanda yaşanan bu krizin makroekonomik ve sistemik bir krize yol açmayacağını söyleyen Aksu, olayı Türkiye ekonomisinin çöküşü olarak pazarlamaya çalışanların milyonlarca vatandaşa yapılmış haksızlık ve ülkeye ihanet olduğuna dikkat çekti. Aksu “Tasfiye hâlindeki bu 131 fon piyasadaki toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7’sini oluşturmaktadır. Bu fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4’üne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla sorun fon piyasasının çok sınırlı bir bölümünde yaşanmıştır. Sorunun kimsenin hafife alma, lüksü olmadığı gibi kimsenin abartarak enfekte etme, haksızlık etme lüksü de bulunmamaktadır” diye konuştu.

“PARTİ AYRIMI OLMAKSIZIN HESAP SORULACAK”

Fon soruşturmaları kapsamında yürütülen adli sürece ilişkin bilgiler de veren Aksu, bugüne kadar 282 kişi hakkında işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını ve 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. Haksız kazanç sağladığı değerlendirilen kişilerin mal varlıklarına el konulduğunu belirten Aksu, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) finansal hareketleri takip ederek adli mercilere raporladığını, çalışmaların eş güdüm içinde sürdüğünü kaydetti. Aksu, vatandaşların birikimlerini istismar edenlere karşı gerekli adımların atılacağını vurgulayarak, “Parti ayrımı olmaksızın, kimliğine, kişiliğine ve kariyerine bakılmaksızın hesap sorulacak” ifadelerini kullandı.

SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül

ESKİ SPK BAŞKANI İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğunu belirttiği SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu. Bakan Şimşek, fon krizine ilişkin, sonrasında ise hisselerle ilgili “Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız” açıklamalarıyla da büyük tepki çeken Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

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