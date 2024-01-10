Gazze’ye insani yardımı Türk firması ambalajlıyor

10 Ocak 2024 07:18 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 07:23

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda ambalajlı ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Gıda ürünleri ambalajlar sayesinde korunuyor, Türkiye’de üretilen ürünlerin dünyanın dört bir noktasına ulaşması için de ambalaja ihtiyaç duyuluyor. Ambalaj savaş zamanlarında ise âdeta hayat kurtarıyor. Türkiye ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu dile getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı ve Sarten Ambalaj’ın sahibi Zeki Sarıbekir “Türkiye ambalaj sanayinin 2022 yılı ihracatı 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör 2023 yılının ilk 6 ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1 milyar 148 milyon dolar dış ticaret fazlası vermişti. 2023 yılını 8 - 8,5 milyar dolara yakın bir ihracat rakamı ile tamamlayacağımızı öngörüyoruz. 2024 yılında 9, 2025 yılında 10, 2030 yılında ise 20 milyar dolar ihracata ulaşırız” dedi.

ABD TÜRKİYE’Yİ YATIRIM İÇİN ÇAĞIRIYOR

Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük hedefleri olan ambalaj sektörünün ihracatının yüzde 65’inin Avrupa’ya olduğunun altını çizen Zeki Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü: Avrupa hemen yanı başımızda yer alıyor. 2 günde ulaşamayacağımız Avrupa ülkesi yok. Çin Avrupa ülkelerine ürünlerini satmaya çalışırken, biz coğrafi konumumuz ve kaliteli ürünlerimizle Avrupa’ya çok hızlı bir şekilde varabiliyoruz. Ancak ambalaj pazarında henüz Avrupa’nın ihtiyacının yüzde 10-15’ini karşılayabiliyoruz. Hâlâ gidecek çok yolumuz var. İşte bu yüzden ilk hedefimizi Avrupa olarak belirledik. Asya - Pasifik, Amerika ve Afrika’yı da göz ardı etmemeliyiz.

Sarıbekir, son yıllarda ABD pazarının da öne çıktığına dikkat çekerek “Dünyanın en büyük ambalaj tüketicisi olan ABD, Çin’den ticareti azaltıyor. Tedarikte Hindistan ve Türkiye öne çıkıyor. ABD, Türkiye ambalaj sektörü için büyük fırsat barındırıyor. Daha fazla ürün üretin sizden alalım diyorlar” diye konuştu

AMBALAJLI ÜRÜNLER HAYAT KURTARIYOR

Sarıbekir istenmeyen bir durum olsa da savaşlarda ambalaj tüketiminin arttığını söyledi. İsrail’in Gazze saldırıları sonrası BM’nin Filistin’e yardım için kendilerinden 150 milyon adetlik konserve kutusu talebinde bulunduğunu anlatan Sarıbekir “Savaşta ambalaj daha fazla tüketiliyor. Filistin’e taze gıda gönderemezsiniz. Çünkü bunu muhafaza edecek ne elektrik ne buzdolabı yok. Onun için ambalajlı ürün şart. Konserve gıdaları helikopter ya da uçaklarla yardım bölgesine ulaştırabilirsiniz. Ambalajlı ürünler hayat kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞI AMBALAJ TÜKETİMİ 325 DOLAR

Türkiye’de son 20 yılda ambalaj tüketiminin 2 kat arttığını, kişi başı yıllık tüketimin 325 dolara ulaştığını kaydeden Zeki Sarıbekir “Dünya ortalaması olan 125 doların çok üzerindeyiz. Refah seviyesi ve sanayideki gelişmişliğin bir göstergesi olan kişi başı ambalaj tüketimi ülkemizde hızla artıyor. Ülkemizde kişi başı tüketimimizi 380 dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Ülkemizde 490 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz” dedi.