Gözler hükümetin yeni teklifinde! Memur ve memur emeklisinin zammı için kritik gelişme

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç devam ediyor. Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istemişti. Ancak hükümetin ilk teklifi memurları tatmin etmezken, milyonların zammıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos Salı günü vermişti. Hükümet 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam teklif verdi.

MEMUR-SEN BAŞKANI ALİ YALÇIN'DAN ÇAĞRI

Hükümetin teklifinden memnun olmayan Memur-Sen yeni bir teklif bekliyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün sosyal medya üzerinden "Bakan vedat ışıkhan ile görüştüm, teklifin bugün gelmesi gerekiyor!" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Ali Yalçın şunları söyledi:

"Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim.

Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı.

Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.

Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli.

Teklif yenilensin , takvime uyulsun talebimiz karşısında Sn.Bakan’ın açıklama yapmasını bekliyoruz."

GÖZLER YENİ TEKLİFTE

Ali Yalçın'ın çağrısının ardından milyonların zammıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu İş Başkanları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek. Görüşmede yeni bir teklifin alınması bekleniyor.