Ankara'da bir villadan 40 kiloluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı

Ankara'da bir villadan 40 kiloluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ankara&#039;da bir villadan 40 kiloluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir villadan 3 hırsız 40 kiloluk kasayı çaldı. Kol saatinden tespit edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkent Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villadan 40 kilogramlık çelik kasanın çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada kimliklerini tespit ettiği F.Y., M.B. ve O.B.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrenerek hırsızlığı planladıkları tespit edildi.

Ankara'da bir villadan 40 kiloluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı - 1. Resim

KOL SAATİ ELE VERDİ

Ekipler, şüphelilerden birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi üzerine zanlıları belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı! Yağışlar bir hafta sürecek2025-YDS/2 başvuruları bugün başladı! 2025-YDS/2 başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
