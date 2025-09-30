Ankara'da bir villadan 40 kiloluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı

Başkent Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villadan 40 kilogramlık çelik kasanın çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada kimliklerini tespit ettiği F.Y., M.B. ve O.B.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrenerek hırsızlığı planladıkları tespit edildi.

KOL SAATİ ELE VERDİ

Ekipler, şüphelilerden birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi üzerine zanlıları belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.